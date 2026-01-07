Dünya genelinde 70 milyona yaklaşan kullanıcı sayısıyla Avrupa’nın en değerli girişimlerinden biri olan Revolut, küresel genişleme stratejisine Türkiye’yi de ekledi.

Bloomberg’in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre şirket, Türkiye’de faaliyet göstermek amacıyla yerli finansal teknoloji girişimi FUPS ile satın alma görüşmeleri yürütüyor.

HEDEF: TÜRKİYE PAZARINA HIZLI GİRİŞ

İskandinavya’dan Meksika’ya uzanan geniş bir coğrafyada büyümesini sürdüren Revolut, Türkiye'nin dinamik ve genç nüfuslu pazarında yer edinmek istiyor.

Bu kapsamda, 2022 yılında kurulan ve kısa sürede dikkat çeken bir kullanıcı kitlesine ulaşan Türk dijital bankası FUPS, İngiliz devinin radarına girdi.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması, Revolut’un sıfırdan lisans alma süreciyle vakit kaybetmeden, mevcut bir yapı üzerinden Türkiye ekosistemine entegre olmasını sağlayacak.

SON SÖZ BDDK’DA OLACAK

Edinilen bilgilere göre, taraflar arasındaki görüşmeler devam etse de henüz nihai bir anlaşmaya varılmış değil.

Satın alma işleminin kesinleşmesi durumunda, sürecin tamamlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) onayı gerekecek.

TARAFLAR SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Piyasalarda heyecan yaratan bu gelişme karşısında her iki şirket de temkinli duruşunu koruyor.

Revolut sözcüsü, "piyasa söylentileri ve spekülasyonlar hakkında yorum yapmadıklarını" belirtirken, FUPS kanadından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

75 MİLYAR DOLARLIK DEV

Milyarder Nik Storonsky tarafından kurulan Revolut, geçtiğimiz Kasım ayında elde ettiği 75 milyar dolarlık değerleme ile Avrupa’nın en büyük fintech başarı hikayelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Şirketin Türkiye hamlesi, yerel fintech sektöründeki rekabeti ve yabancı yatırımcı ilgisini artırabilecek kritik bir adım olarak yorumlanıyor.