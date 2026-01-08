Türk bankacılık sektörünün nabzını tutan haftalık bülten yayımlandı. 2 Ocak ile biten işlem haftasında sektörün toplam kredi hacmi, bir önceki haftaya göre 173 milyar 783 milyon lira artarak tarihi bir eşiği aştı ve 23 trilyon 50 milyar 794 milyon liraya ulaştı.

MEVDUATTA YARIM TRİLYONLUK AZALMA

Kredi hacmindeki artışın aksine, toplam mevduat hacminde sert bir düşüş gözlendi. Bankalar arası mevduat dahil olmak üzere sektörün toplam mevduatı, geçen hafta 529 milyar 363 milyon lira azalarak 26 trilyon 849 milyar lira seviyesine geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDE "İHTİYAÇ" İLK SIRADA

Tüketici kredileri, 54,7 milyar liralık artışla 2 trilyon 936 milyar liraya yükseldi. Bu kredilerin kırılımı ise vatandaşın finansman ihtiyacını gözler önüne serdi:

İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 205 milyar TL

Konut Kredileri: 679 milyar TL

Taşıt Kredileri: 51,6 milyar TL

Bireysel kredi kartı alacakları da bu dönemde hız kesmedi. Yüzde 3,7 artışla 2 trilyon 792 milyar liraya ulaşan kredi kartı borçlarının yaklaşık 1 trilyon lirasını taksitli, 1,7 trilyon lirasını ise taksitsiz harcamalar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR VE KKM’DE SON DURUM

Sektörün varlık kalitesine bakıldığında, takipteki alacakların 17 milyar liralık artışla 595 milyar liraya çıktığı görüldü. Bankalar bu alacakların 435 milyar liralık kısmı için özel karşılık ayırdı.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) tarafındaki erime ise sembolik seviyelere indi. KKM bakiyesi geçen hafta 450 milyon lira azalarak 6 milyar 509 milyon liraya geriledi. Mevcut rakamla KKM, toplam mevduat hacminin yalnızca yüzde 0,02’sini oluşturuyor.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR GÜÇLENDİ

Bankacılık sisteminin mali dayanıklılığını temsil eden yasal öz kaynaklar, 1,8 milyar liralık sınırlı bir artışla 4 trilyon 988 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.