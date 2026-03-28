Abu Dabi Hükümeti Medya Ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin balistik füzeyi başarıyla engellediği ancak müdahale sonrası düşen şarapnel parçalarının Abu Dabi Halife Ekonomik Bölgesi'nde (KEZAD) Hindistan uyruklu 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, düşen şarapnel parçaları nedeniyle KEZAD yakınlarında iki ayrı noktada yangın çıktığı ve olayla ilgili yetkili ekiplerin müdahalesinin sürdüğü ifade edildi.

Yangınlara ekipler tarafından müdahale edildiği aktarılan açıklamada, gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Yetkililer ayrıca halka yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeleri ve söylenti ya da doğrulanmamış bilgilerin yayılmasından kaçınmaları çağrısında bulundu.

BAE Savunma Bakanlığı, kısa bir süre önce İran'dan balistik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini duyurmuştu.