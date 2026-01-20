MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'de düzenlenen haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Bahçeli, SDG ve YPG'nin bulundukları alanlardan çıkarıldığını, bu yapıların terör örgütü olduğunu ve Kürtleri temsil etmediğini vurguladı.

"Kürt kardeşlerimiz başkadır, SDG-YPG başkadır" diyen Bahçeli, Suriye'de barışı baltalamaya yönelik provokasyonlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

"SDG VE YPG NİHAYET FIRAT'IN BATISINDAN ÇIKARILMIŞTIR"

Yeni Suriye'nin geleceğine ilişkin görüşlerini de paylaşan Bahçeli, tüm etnik ve dini unsurları kapsayan, demokratik, seçimlere ve temsil adaletine dayalı bir anayasa yapılması gerektiğini belirtti.

"SDG ve YGP yuvalandığı sahalardan sökülmüş, nihayet Fırat'ın batısından çıkarılmıştır. 10 Mart'a direnç gösteren, masayı ve müzakere ortamını sabote eden SDG süpürme harekatı ile bulunduğu alanlardan def edilmiştir. SDG'nin, İmralı'nın 27 Şubat çağrısına muhalif hareket ettiği açıktır. Suriye'deki SDG provokasyonunu barış sürecini baltalama girişimi olarak gösteren bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir.

Suriye'de Arap aşiretlerinin, Kürtlerin, Türklerin bir ve beraber yaşama dışında arzuları yoktur. Kürt kardeşlerimiz başka, SDG-YPG başkadır. SDG terör örgütüdür ve Kürtler hakkında söz beyan etmesi hayal ürünüdür."

BAHÇELİ'DEN ÖZGÜR ÖZEL'İN EMEKLİ MAAŞI TEKLİFİNE YANIT

En düşük emekli maaşı tartışmasına daha önce "sefalet ücreti" ifadesiyle katılan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den "Meclis'te emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim"çağrısı gelmişti. Bahçeli, bu teklife yanıt verdi.

CHP’nin olası önergesine "Hayır" diyeceğini açıklayan Bahçeli, "Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarınıza kanmayız." ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERİMİZİN YANINDAYIZ, SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"

Bahçeli, emekli maaşlarına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"En düşük emekli maaşının insanca yaşayabilecekleri seviyeye getirilmesini söylemiştim. Sözlerimizin sonuna kadar arkasında ve emeklilerimizin yanındayız.

Biz ne söylediysek onu yapar, ne yapmışsak onu anlatır ve sahipleniriz. CHP'nin iç çekişmelerine, yolsuzluk siyasetine aklımız ermez. MHP Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir. İttifak ortağı olarak da Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ülkenin kalkınmasındaki aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereğidir."

"ÖZEL EMEKLİLERİMİZ ÜZERİNDEN FİTNE PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜR"

CHP lideri Özgür Özel'i de eleştiren Bahçeli, "Biz boş işlerle uğraşmıyoruz. Teneke gürültüsüne kulak asmıyoruz. Ekonomik ve sosyal meselelere kafa yoruyoruz.

Özel'in emekliler ile ilgili değerlendirmelerimizi dile dolaması kendisini boşa düşürdü.

Emeklilerimiz üzerinde fitne peşine düşmüştür. Sizin önergenize destek olmayız, ayak oyunlarınıza kanmayız. İmkanlar arttıkça emeklilerimizin durumu da iyileşecektir. CHP boş keseden sallarken MHP vatandaşın geçim meselesini çözüme kavuşturmak amacıyla ekonomik ve sosyal politikalar üretmektedir." dedi.