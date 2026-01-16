Bakan Bayraktar, TRT Haber'de enerji gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Geçen yıl uzun dönemli sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmaları yapıldığını anımsatan Bayraktar, "Benzer şekilde bu yıl da LNG anlaşmaları devam edecek. Uygun ve ucuz LNG kaynağı bulduğumuzda bununla ilgili çalışmaları hayata geçireceğiz. Cezayir ile anlaşmamızı gözden geçirip uzatmayı gündemimize aldık. Dolayısıyla farklı kaynakları inşallah değerlendireceğiz. Türkmen gazının daha büyük miktarla devreye girmesiyle alakalı da 2026 önemli bir yıl olacak." diye konuştu.

Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda geçen yıl günlük 10 milyon metreküp üretimle birinci fazın tamamlandığını belirterek, bu yıl günlük üretimin 20 milyon metreküpe çıkarılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Bu yıl enerjide yeni anlaşmaların ve gelişmelerin olacağı bir döneme girileceğini ifade eden Bayraktar, "Şu ana kadar tümüyle Batı Karadeniz'e odaklandık. Bu sene Orta ve Doğu Karadeniz'e açılacağımız ve denizde toplam 6 yeni sondaj yapacağımız bir program geliştirdik. Dolayısıyla bu 6 yeni sondaj demek aslında 6 yeni keşif umudu, beklentisi ve çalışması demek. Rize, Ordu, Samsun ve Kastamonu açıklarında tespit ettiğimiz alanlara inşallah sondaj yapacağız." dedi.

Bayraktar, filoya eklenen 2 yeni derin deniz sondaj gemisinden Çağrı Bey'in şubatta Türkiye'den Somali'ye yola çıkacağını belirterek, "Muhtemeldir ki Çağrı Bey, nisan, mayıs gibi Somali'de bu yıl sondaja başlayacak, bu yıl içinde neticesini alacağız. Geçen yıl Pakistan'da aldığımız 3 deniz sahasında bu sene içinde sismik çalışma ve sondaj planlıyoruz. Gemilerimizden bir tanesini Karadeniz'e göndereceğiz, burada 5 gemiyle çalışacağız. İnşallah yeni gemiyle hem Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi yapacak hem de 6 yeni sondajı yeni gemilerimizle yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

SİNOP VE TRAKYA NGS'NİN İNŞASI İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Diyarbakır'da kaya gazı ve petrolü çalışmalarına bu yıl başlayacaklarını dile getiren Bayraktar, "Oradaki potansiyel, Gabar'ın çok daha ötesinde. Gabar'da günlük 80 bin varil petrol üretiliyor. Orada yeni kuyular ve rezervler katmaya gayret ediyoruz, üretimi daha da artırma hedefimiz var. Eğer tüm süreçler istediğimiz gibi giderse Diyarbakır'da Gabar'ı 2'ye, 3'e katlayabilecek potansiyel görüyoruz." dedi.

Bayraktar, Türkiye Petrolleri'ni günlük 1 milyon varil petrol üretebilen bir şirket haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "2026'da bununla ilgili özellikle Libya'da, Irak'ta, belki Kazakistan'da yeni sahalar, işbirlikleri ve ortaklıkları inşallah önümüzdeki günlerde duyuracağız." ifadesini kullandı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci reaktöründeki hazırlığın yüzde 95'e ulaştığını belirten Bayraktar, bu yıl reaktörün devreye alınması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bayraktar, Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan NGS'ler kapsamında anlaşma için 4-5 ülkeyle görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, "Önümüzdeki 6 ile 12 ay arasında karar verip o çerçevede yürümek istiyoruz. Ama BIZIM sahayla alakalı çalışmalarımız da devam ediyor. Örneğin Sinop sahası çevresel etki değerlendirme raporunu aldı, tamamladı. Sahada yaptığımız teknik çalışmalar var, keza Trakya sahasında da. Yani sahayı hazırlamaya gayret ediyoruz ki anlaşma olduktan sonra proje daha hızlı şekilde hayata geçebilsin." diye konuştu.

Dünyada nadir toprak elementlerine sahip olmak ve elde etmekle ilgili büyük mücadele olduğuna işaret eden Bayraktar, "Bilinen 17 nadir toprak elementinden 10'unu Eskişehir Beylikova tesisinde tespit ettik ama bu işin özünde saflaştırma teknolojisi çok önemli. 2-3 yıl içinde bu tesisi endüstriyel ölçekte hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Saflaştırma teknolojileriyle ilgili de hem Türkiye'de çalışıyoruz hem yurt dışındaki bu teknolojiyi alabileceğimiz şirketlerle, ülkelerle yoğun temas içindeyiz." dedi.

DOĞAL GAZ DESTEĞİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR GELECEK HAFTALARDA BELLİ OLACAK

Türkiye'nin 2025'te 8 bin megavatın üzerinde güneş ve rüzgar kurulu gücünü devreye aldığını belirten Bayraktar, "2026, 8 bini daha yukarı götüreceğimiz bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta Körfez ülkelerine ziyaret planladığını söyleyerek, "Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız, toplamda 5 bin megavat ama ilk etapta imza aşamasında olduğumuz ve inşallah o ziyaret vesilesiyle belki imzalayacağımız, Türkiye'de iki ayrı şehrimizde 2 bin megavatlık uluslararası bir güneş enerjisi projesini Cumhuriyet tarihinin en ucuz elektrik fiyatıyla inşallah şubatta imzalamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Enerji desteklerini dar gelirli vatandaşlara ulaştırarak daha etkin hale getirmekle ilgili çalıştıklarını dile getiren Bayraktar, doğal gaz desteğinde de elektriktekine benzer bir çalışma yaptıklarını söyledi. Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzdeki haftalarda bununla alakalı kararlarımızı vermiş oluruz. Tabii ki vatandaşlarımızı önceden bilgilendiririz. Doğal gazda aylık tüketime bakacağız. Yani, siz bir ay doğal gazı desteksiz alabilirsiniz ama öbür ay eğer ortalamanın, o kalmanız gereken sınırların içine düşerseniz de destek grubuna tekrar dahil olabilirsiniz. Hazinemizin imkanları çerçevesinde önümüzdeki günlerde hem yeni fiyatlar hem de elektrik ve doğal gazda bir değerlendirme yapacağız ama şu anda netleşmiş, 'Biz şu tarihte şunu yapacağız' dediğimiz bir şey söz konusu değil. Yani şu anda kimsenin fiyatında bir değişiklik yok."

