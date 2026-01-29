Şirketin operasyonel başarısının arkasında, hayat dışı teknik gelirlerdeki ciddi artış yatıyor. 2025 sonu itibarıyla:

• Hayat Dışı Teknik Gelirler: Yıllık yüzde 36,42 artışla 81,12 milyar TL'ye ulaştı.

• Brüt Prim Üretimi: Geçen yıla oranla yüzde 45 yükselerek 147,12 milyar TL olarak gerçekleşti.

• Sektör Liderliği: Toplam prim havuzundan aldığı yüzde 14,1 pay ile zirvedeki yerini korudu.

Prim üretiminde özellikle yangın ve doğal afetler (34,11 milyar TL) ile sağlık (20,21 milyar TL) branşları lokomotif görevi üstlendi.

FİNANSAL GÜÇ VE ÖZKAYNAK VERİMLİLİĞİ

Türkiye Sigorta, sadece kârlılıkta değil, sermaye yeterliliğinde de parmak ısırttı. Şirketin sermaye yeterlilik oranı, yasal sınır olan yüzde 115’in oldukça üzerine çıkarak yüzde 215 seviyesinde konumlandı.

Aynı dönemde özkaynak kârlılığı yüzde 48 olarak kaydedilirken, toplam varlıklar yıllık yüzde 71,57 artışla 156,97 milyar TL’ye ulaştı.

"AL" TAVSİYESİ "TUT"A DÖNDÜ

Alnus Yatırım, TURSG kodlu hisseler için 12 aylık HEDEF fiyatı 14,42 TL olarak revize etti. Hisseler saat 13.40 itibarıyla yüzde 1 artıda 11,77 liradan kayda geçti.

Mevcut fiyatın hedef fiyata yaklaşması ve yükseliş potansiyelinin yüzde 23,74 seviyesinde kalması sebebiyle "AL" olan tavsiye "TUT" seviyesine çekildi.

Şirket an itibarıyla 6,00 F/K ve 2,26 PD/DD çarpanları ile işlem görüyor.

2026 BEKLENTİLERİ POZİTİF

Analiz raporunda, şirketin 2026 yılı ilk çeyreğinde 4,4 milyar TL, yılın tamamında ise artan bir ivmeyle dördüncü çeyrekte 5,2 milyar TL çeyreklik kâr elde edeceği öngörülüyor.

