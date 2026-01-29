SPK onayıyla birlikte halka arz süreci resmen başlamış olsa da, halka arzın kesin tarihi henüz açıklanmış değil. Bu aşamadan sonra şirketin;

İzahnameyi yayımlaması

Borsa İstanbul ve aracı kurum sürecini tamamlaması

Talep toplama tarihlerini duyurması bekleniyor.

Piyasa uygulamalarına bakıldığında, SPK onayının ardından halka arzların genellikle 2 ila 4 hafta içinde yatırımcıyla buluştuğu görülüyor. Ancak kesin tarih, şirketin ve aracı kurumun yapacağı KAP açıklamalarıyla netleşecek.

Halka arzın büyüklüğü ve yapısı

SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Best Brands Grup Enerji halka arzında;

Şirketin mevcut 150 milyon TL olan sermayesi 188,2 milyon TL’ye çıkarılacak

38,2 milyon TL’lik kısım bedelli sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek

Ayrıca mevcut ortak Sürkit Holding AŞ’ye ait 16.373.570 TL nominal değerli B grubu paylar da satışa sunulacak

Bu yapı nedeniyle halka arz, hem sermaye artırımı hem de ortak satışı şeklinde yapılacak.

Paylar yatırımcılara 1 TL nominal değerli olarak ve 14,70 TL sabit fiyatla arz edilecek.

Kaç lot verir? Olası senaryolar

Halka arzda kaç lot düşeceği, talep yoğunluğuna ve dağıtım yöntemine bağlı olacak. İzahname henüz yayımlanmadığı için dağıtımın eşit mi, oransal mı olacağı kesinleşmiş değil.

Ancak benzer halka arzlara bakıldığında, eşit dağıtım olması durumunda şu senaryolar öne çıkıyor:

100.000 yatırımcı katılımı: yaklaşık 160–170 lot

200.000 yatırımcı katılımı: yaklaşık 80–90 lot

300.000 yatırımcı katılımı: yaklaşık 50–60 lot

Bu rakamlar tahmini olup, nihai dağıtım bilgileri izahname yayımlandığında netlik kazanacak.

Yatırımcılar neyi beklemeli?

Önümüzdeki günlerde Best Brands Grup Enerji cephesinden;

Halka arz takvimi

Dağıtım yöntemi

Halka arz büyüklüğü

Finansal tablolar ve gelir kullanımı

Aracı kurum bilgisi gibi kritik detayların açıklanması bekleniyor.

Bu bilgilerle birlikte kaç lot verileceği ve halka arza katılım stratejileri daha net şekilde değerlendirilebilecek.

Yatırım tavsiyesi değildir. Onaylı izahname yayınlandıktan sona içerik güncellenecektir.