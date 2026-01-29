Bloomberg'de yer alan habere göre, 2008 küresel finans krizini önceden öngörmesiyle tanınan ekonomist Peter Schiff, piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek ABD ekonomisi ve doların geleceğine ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. Schiff, altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişin sıradan bir yatırım eğilimi olmadığını, daha büyük bir ekonomik krizin habercisi olabileceğini savundu.

ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELİŞİ KRİZ SİNYALİ Mİ?

The Claman Countdown programında konuşan Schiff, değerli metallerdeki yükselişin yaklaşan ekonomik dalgalanmanın en açık göstergelerinden biri olduğunu ifade etti. Schiff'e göre altın ve gümüş yalnızca yatırım aracı değil, olası bir finansal kriz için erken uyarı niteliği taşıyor.

Ekonomist, ABD'nin ciddi bir dolar ve egemen borç kriziyle karşı karşıya kalabileceğini belirterek, ülkenin riskli bir ekonomik sürece girdiğini dile getirdi.

MERKEZ BANKALARI DOLARDAN UZAKLAŞIYOR

Schiff, birçok merkez bankasının rezerv tercihlerinde altına yönelirken dolar ve ABD Hazine tahvillerinin payını azaltmasını önemli bir kırılma olarak değerlendirdi. Ona göre bu eğilim, ABD ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurabilir. Schiff, yaklaşan krizin 2008 krizinden bile daha ağır olabileceğini ileri sürdü.

KARAMSAR TABLOYA ELEŞTİRİLER DE VAR

Schiff'in açıklamalarına eleştiriler de geldi. Independent Women's Forum kıdemli politika analisti Carrie Sheffield, Fox News Digital'e yaptığı değerlendirmede bazı ekonomistlerin medya ilgisi çekmek amacıyla aşırı kötümser senaryolar sunduğunu söyledi.

Sheffield, ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine işaret ederek, enflasyonun Donald Trump'ın ikinci döneminde, önceki döneme kıyasla daha düşük seyrettiğini ve bu nedenle Schiff'in değerlendirmelerinin mevcut verilerle tam örtüşmediğini savundu.

SCHIFF: RESMİ VERİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Eleştirilere yanıt veren Schiff ise resmi ekonomik verilerin ilerleyen süreçte revize edileceğini ve mevcut durumun olduğundan daha iyi gösterildiğini iddia etti. ABD ekonomisinin ciddi bir enflasyon baskısıyla karşı karşıya olduğunu savunan ekonomist, önümüzdeki dönemde yaşanabilecek fiyat artışlarının daha yıkıcı olabileceğini ileri sürdü.

"ALTIN FİYATLARININ ÜST SINIRI YOK"

ABD dolarının küresel rezerv para konumunun zayıfladığını söyleyen Schiff, dünyanın ABD ekonomisine olan güveninin azaldığını savundu. Doların değer kaybı sürerse altın fiyatları için teorik bir üst sınır bulunmadığını dile getiren ekonomist, ABD ekonomisinin üretim yerine borçlanmaya dayalı bir yapı içinde olduğunu ve mevcut ekonomik modelin sürdürülebilir olmadığını öne sürdü.