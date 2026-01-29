Merkez Bankası, ekonominin yol haritasına dair kritik ipuçları içeren PPK özetinde hem yerel tüketim alışkanlıklarını hem de küresel dengeleri mercek altına aldı. raporda öne çıkan en çarpıcı başlık, ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin "artış" beklentisi oldu.

OCAK AYINDA GIDA ETKİSİ

TCMB, öncü verilerin ocak ayında tüketici enflasyonunun gıda fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle arttığını gösterdiğini belirtti. Ancak banka, bu artışa rağmen enflasyonun "ana eğilimindeki" yükselişin sınırlı kaldığının altını çizdi.

Bu durum, dönemsel etkilerin genel fiyat istikrarı üzerindeki baskısının kontrol altında tutulmaya çalışıldığı şeklinde yorumlandı.

İÇ TALEP DEZENFLASYONU DESTEKLİYOR AMA...

Yılın son çeyreğine ilişkin verileri analiz eden Kurul, talep koşullarının dezenflasyon sürecine (enflasyonun düşüş hızı) verdiği desteğin sürdüğünü ifade etti. Özet metinde iç piyasaya dair şu tespitler yer aldı:

• Siparişler Artışta: İmalat sanayinde iç piyasa siparişleri son çeyrekte yükseldi.

• Harcama Dengesi: Kartlı harcamalardaki artış sürse de kart kullanım oranındaki genel artış etkisi dışlandığında, reel tüketimin daha "ılımlı" seyrettiği gözlemlendi.

• Sektörel Ayrışma: BEYAZ eşya ve otomobil satışlarında aralık ayı itibarıyla bir yavaşlama sinyali alınsa da son çeyrek genelinde canlılığın korunduğu belirtildi.

KÜRESEL ARENADA "JEOPOLİTİK" ALARM

Dünya ekonomisine dair öngörülerin de paylaşıldığı özette, küresel ticaret belirsizliklerinin azaldığı ancak jeopolitik risklerin belirgin şekilde yükseldiği ifade edildi.

"Küresel büyüme tahminlerindeki sınırlı iyileşmeye rağmen, artan korumacılık ve jeopolitik gerilimler aşağı yönlü riskleri canlı tutuyor. Bu durum özellikle ham petrol ve değerli metal fiyatlarında ani artışları tetikleyebilir."

BÜYÜME BEKLENTİLERİ VE PORTFÖY ÇIKIŞLARI

TCMB özetinde, Türkiye’nin dış ticaret ortaklarının performansına dayalı küresel büyüme endeksi tahminleri de güncellendi. Buna göre küresel büyümenin 2025’te yüzde 2,1, 2026’da ise yüzde 2,4 olması bekleniyor.

Öte yandan, gelişmekte olan ülkelerden son dönemde hisse senedi piyasası odaklı portföy çıkışları yaşandığı, bu durumun küresel risk iştahındaki dalgalanmalardan kaynaklandığı not edildi.