İhracatçılar için hayata geçirilen yeni destek enstrümanı alıcı kredileri programının ayrıntıları netleşti. Eximbank Alıcı Kredileri Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, programın kapsamı ve işleyişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

EXİMBANK TARİHİNİN EN ÖNEMLİ 3. DESTEK PROGRAMI

Alıcı kredileri programının, Eximbank tarihindeki en önemli üçüncü destek programı olduğunu vurgulayan Bolat, söz konusu desteğin 160 bin ihracatçının hizmetine sunulduğunu belirtti. Programın, klasik ihracat finansman modellerinden farklı olarak, finansmanın doğrudan Türk ürünlerini satın alan yabancı alıcıya sağlandığı bir yapıya sahip olduğunu ifade etti.

Programın işleyişine ilişkin bilgi veren Bolat, ilk aşamada ihracatçı ile yabancı ithalatçı arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda Eximbank'a başvuru yapılacağını söyledi. Faiz desteğinin devreye girmesiyle finansmanın, ihracatta önemli bir rekabet unsuru haline geleceğini belirten Bolat, ikinci aşamada kredinin aracı banka kanalıyla yabancı alıcıya kullandırılacağını kaydetti.

Bu kapsamda Eximbank'ın 94 ülke ile kredi muhabirlik anlaşması imzaladığını belirten Bolat, ithalatçı ülkedeki finansman kuruluşunun garanti vermesinin gerektiğini ifade etti. İzleme ve tazmin mekanizmalarıyla birlikte sürecin sürdürülebilir hale getirildiği aktarıldı.

İHRACATÇIYA İLAVE OPERASYONEL YÜK YOK

Program kapsamında ihracatçı ve alıcıya ilave bir operasyonel yükümlülük getirilmeyeceğini vurgulayan Bolat, yatırım malı ihracatı ve proje bazlı ihracatta tüm vadelerde ihracatçının finansman ihtiyacının uygun maliyetlerle karşılanacağını söyledi. Bu sayede ihracatçıların finansman koşulları açısından rekabet gücü kazanacağını belirtti.

FAİZ VE TAZMİN DESTEĞİYLE REKABET GÜCÜ ARTACAK

Bolat, programın stratejik bir ihracat destek enstrümanı olduğuna dikkat çekerek, ihracattaki başarının ve pazarlardaki konumun daha da güçleneceğini ifade etti. Bu kapsamda mevzuat değişikliğinin yapıldığını belirten Bolat, Eximbank faiz oranı ile OECD'nin belirlediği referans faiz oranı arasındaki farkın destekleneceğini söyledi.

Ayrıca uzun vadeli alıcı kredilerinin yanı sıra kısa vadeli işlemlerin de destek kapsamına alındığını kaydeden Bolat, özellikle riskli pazarlarda tazmin desteğinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı sigorta desteğinin artarak süreceği ifade edildi.

İHRACATIN YÜZDE 27'SİNİ KAPSIYOR

Üçüncü önemli destek unsurunun alıcı kredisi tazmin desteği olduğunu belirten Bolat, bu sayede Eximbank ile ihracatçı arasında öngörülebilir bir finansman ilişkisi kurulacağını dile getirdi. Program sayesinde özellikle Afrika, Asya ve Güney Amerika pazarlarında daha güçlü bir konuma ulaşılacağını ifade eden Bolat, desteklenen yatırım malı sayısının 821'e çıkarıldığını söyledi.

Bolat, bu kapsamın toplam mal ihracatının yaklaşık yüzde 27'sini kapsar hale geldiğini belirtti.