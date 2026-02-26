Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şubat ayında 100,7 seviyesine yükselen ekonomik güven endeksinin kritik bir eşiği geçtiğine dikkat çekti.

Şimşek, bu verinin tüm sektörlerdeki olumlu algıyı ve gelecek dönem beklentilerindeki iyileşmeyi net bir şekilde ortaya koyduğunu belirtti.

İMALAT SANAYİNDE TOPARLANMA SİNYALİ

Bakan Şimşek, verilerdeki en dikkat çekici noktanın reel kesim güveni olduğunu ifade etti.

Reel kesim güveni, 2023 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yükseliş, imalat sanayindeki toparlanma eğiliminin güçlendiğinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Şimşek, uygulanan ekonomi politikalarının öngörülebilirliği artırdığı ve makroekonomik temelleri sağlamlaştırdığını vurguladı.

GÜVEN ENDEKSİ VERİLERİ NE ANLAMA GELİYOR?

Ekonomik güven endeksinin 100'ün üzerinde olması, genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği temsil ediyor.

Bakan Şimşek’in değerlendirmelerine göre beklentilerdeki bu iyileşme, imalat ve reel sektörün önümüzdeki döneme daha güçlü bir projeksiyonla baktığını kanıtlıyor.