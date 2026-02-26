AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH), 2025'in 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3,6 artacağını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2 Mart Pazartesi günü açıklanacak 2025 yılı 4. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, 2025 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 3,6 büyüyeceğini tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 2025'in 4. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 3 ile yüzde 4,2 aralığında yer aldı.

EBRD’den Türkiye ekonomisine güven revizesi: Büyüme hedefi yükseltildi! EBRD’den Türkiye ekonomisine güven revizesi: Büyüme hedefi yükseltildi!

Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin medyanı ise yüzde 3,7 oldu.

Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 3,2, en yüksek yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin medyanı ise yüzde 4 oldu. Türkiye ekonomisi, 2024'ün 4. çeyreğinde yüzde 3,2, 2025 yılının 3. çeyreğinde ise yüzde 3,7 büyüme kaydetmişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Seda Namdar Emir tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
PARTNERAltın tarihi düşüş seviyelerine geldi: O bölgelere dikkat! Yeni bir satış gelebilirAltın tarihi düşüş seviyelerine geldi: O bölgelere dikkat! Yeni bir satış gelebilir
PARTNERMorgan Stanley Gümüş Hedefini "Üç Haneli" Rakamlara Taşıdı!Morgan Stanley Gümüş Hedefini "Üç Haneli" Rakamlara Taşıdı!