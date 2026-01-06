Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sistemin temel amaçlarını paylaştı. Şimşek, kamu alımlarında yerli üretimi desteklemeyi, standartları güçlendirmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini belirterek, tedarikçilere yönelik kapsamlı bir derecelendirme sisteminin devreye alındığını ifade etti.

SADECE FİYAT DEĞİL, KAPASİTE DE ÖNEMLİ

DMO’nun e-satış portalında yer alan firmalar için artık en düşük fiyatı sunmak yeterli olmayacak. Yeni uygulama ile şirketler kurumsal kapasiteleriyle de mercek altına alınacak. Derecelendirme sürecinde firmalar şu kriterlere göre puanlanacak:

Mali Yapı: Tedarikçilerin finansal istikrarları ve ekonomik sürdürülebilirlikleri değerlendirilecek.

Yerli Üretim Gücü: Şirketlerin yerli üretici statüsünde olup olmadıkları puanlamada belirleyici bir rol oynayacak.

Ürün ve Hizmet Kalitesi: Ürünlerin kalite düzeyleri ile satış sonrası sunulan hizmetin standartları ölçülecek.

Kurumsal Kapasite: Şirketlerin genel operasyonel yetkinlikleri derecelendirme puanını etkileyecek.

(AA)