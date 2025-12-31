Emtia piyasaları, 2025 yılının son günlerinde bakır fiyatlarındaki agresif yükselişi konuşuyor. Sekiz ay üst üste artış gösteren bakır fiyatları, ton başına 12.500 dolar seviyesinin üzerine yerleşerek stratejik bir eşiği aştı. Bu yükselişin arkasında yatan en büyük itici güç, ABD’nin uygulamayı planladığı yeni gümrük vergileri öncesinde tüccarların stok yapma yarışı oldu. ABD pazarına mal yetiştirmek isteyen dev firmaların talebi, küresel arz dengesini ciddi şekilde bozmuş durumda.

Doların Zayıflığı ve Hidrojen Etkisi

Bakırın sadece bir sanayi metali olmaktan çıkıp bir yatırım aracına dönüşmesinde iki temel faktör öne çıkıyor. Birincisi, ABD dolarının bu yıl yaşadığı yaklaşık %8’lik değer kaybı, emtia fiyatlarını yukarı iten bir kaldıraç görevi gördü. İkincisi ise, yeşil enerji dönüşümü çerçevesinde elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji altyapısı için gereken bakır ihtiyacının zirve yapması. Analistler, bakırın bu yükselişini "yeni petrol dönemi" olarak nitelendiriyor.

Fiyatlarda 13.000 Dolar Sınırı

Geçtiğimiz günlerde 13.000 dolarlık tarihi zirveyi test eden fiyatlar, kâr satışlarıyla bir miktar gevşese de yıllık bazda %40'ın üzerinde bir getiri sağladı. Bakırın yanı sıra nikel piyasasında Endonezya kaynaklı üretim kısıntısı haberleri, endüstriyel metallerin tamamında boğa piyasasının (yükseliş trendi) devam edeceğine dair sinyalleri güçlendiriyor.