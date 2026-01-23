Kredi kartı asgari ödemelerini yapmakta zorlanan veya farklı bankalara dağılmış borçlarını takip edemeyenler için yeni bir dönem başlıyor.

23 Ocak Cuma günü (bugün) devreye alınan Hazine destekli kampanya ile vatandaşların finansal nefes alması hedefleniyor.

PİYASANIN ALTINDA FAİZ ORANI: YÜZDE 3.49

Mevcut piyasa koşullarında ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 4-5 bandında seyrederken, kamu bankalarının başlattığı bu kampanyada faiz oranı yüzde 3.49'a kadar çekildi.

Kampanyanın en büyük avantajı ise 3 ay erteleme seçeneği ve vadenin 36 aya yayılması.

Böylece farklı bankalara her ay toplam 20-25 bin TL ödeme yapmak zorunda kalan bir vatandaş, borcunu tek yere taşıyarak aylık ödemesini yarı yarıya düşürebiliyor.

NAKİT ÖDENMİYOR, DOĞRUDAN BORÇ KAPATILIYOR

"Borç transfer kredisi"nin işleyişi, standart ihtiyaç kredilerinden farklı.

Banka, onaylanan kredi tutarını müşterinin eline nakit olarak vermiyor; bunun yerine müşterinin diğer bankalardaki kredi kartı, ihtiyaç kredisi veya kredili mevduat hesabı (kmh/eksi hesap) borçlarını doğrudan EFT yoluyla kapatıyor.

200 BİN TL BORCU OLAN NE KADAR ÖDEYECEK?

Vatandaşların en çok merak ettiği ödeme tablosu da netleşti. Kredi notu uygun olanlar için örnek ödeme planı şu şekilde:

BAŞVURU ŞARTLARI: "İCRALIK OLMAMAK" KRİTERİ

Bu krediden yararlanmak isteyenler için "temiz sayfa" şartı aranıyor. Bankalar, başvuru sahiplerinde şu kriterleri gözetiyor:

• Yasal Takip: Hakkında başlatılmış açık bir icra takibi bulunmamalı. (Gecikmeli ödeme olabilir ancak avukatlık olunmamış olmalı).

• Gelir Belgesi: Aylık taksiti karşılayabilecek düzenli maaş veya emekli geliri.

• Sigorta: En az 6 aydır aktif sigortalı çalışma geçmişi (emekliler hariç).

MOBİLDEN DEĞİL, ŞUBEDEN YAPILIYOR

Borç transfer işlemi, karşı banka ile teyitleşme ve borç kapama süreçlerini içerdiği için dijital kanallardan (mobil/internet) yapılamıyor.

Vatandaşların, kapatmak istedikleri borçların güncel tutarlarını (erken kapama bakiyesi) öğrenerek; Ziraat Bankası ("birleştiren ihtiyaç kredisi") veya Vakıfbank ("borç transfer kredisi") şubelerine şahsen başvurmaları gerekiyor.