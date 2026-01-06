Bankacılık sektöründe likidite yönetimi ve yeni yıl hedefleri doğrultusunda faiz oranlarında hareketlilik sürüyor. Güncel tabloda Türkiye Finans, yüzde 45,00 faiz oranı ve 9.764,39 TL net kâr payı ile listenin en üst sıralarında yer alıyor. Onu hemen ardından yüzde 44,00 faiz oranı ve 9.547,40 TL aylık getiri ile Fibabanka takip ediyor.

BÜYÜK BANKALARDA GÜNCEL DURUM

Piyasanın lokomotifi sayılan bankalarda da oranlar yatırımcıyı cezbedecek seviyelerde seyrediyor:

QNB ve VakıfBank, %43,50 faiz oranıyla 9.438,91 TL net kazanç sunarken; Yapı Kredi ve Getir Finans %43,00 oranla aylık 9.330,41 TL getiri sağlıyor.

DenizBank'ta faiz oranı %41,50 olarak belirlenirken, bu oran 300 bin TL için 9.004,93 TL kazanç anlamına geliyor.

Akbank %40,50, Hayat Finans ise %40,29 oranlarıyla yatırımcısına aylık yaklaşık 8.750 TL bandında bir getiri vadediyor.

YÜZDE 40 BARAJINDAKİ BANKALAR

Tasarruf sahiplerinin en çok karşılaştığı oran olan %40,00 seviyesinde Şekerbank, Odea Bank ve Kolay yer alıyor. Bu oranda 32 günlük vade sonunda yaklaşık 8.679 TL ile 8.942 TL arasında net kazanç elde ediliyor. Garanti BBVA ise %39,50 faiz oranıyla 8.570,96 TL net kazanç sağlıyor.

KAMU VE KÖKLÜ BANKALARDA FAİZ ORANLARI

Portföyünde daha muhafazakâr bir dağılım tercih edenler için kamu bankaları ve diğer köklü kurumlarda tablo şu şekilde şekilleniyor:

İş Bankası ve Turkish Bank, %38,00 - %38,50 bandında kalarak aylık 8.300 TL civarı kazanç sunuyor.

Halkbank %37,00 faiz oranıyla 8.028,49 TL net kazanç sağlarken; Zirat Bankası %31,00 oranla 6.726,57 TL, Enpara ise %33,00 oranla 7.160,55 TL seviyesinde bulunuyor.