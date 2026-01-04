İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan paylaşımlar üzerinden fahiş fiyat uygulandığı iddialarıyla ilgili olarak Bedri Usta Kebap ve işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında resen soruşturma başlattığını duyurdu.

SORUŞTURMANIN GEREKÇESİ NE?

Başsavcılığın açıklamasına göre; bir vatandaşa ait paylaşımın, “Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör” ifadeleriyle yeniden paylaşılması ve bu yolla yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayılması iddiaları soruşturmanın temelini oluşturdu. Kamuoyuna yansıyan bu paylaşımlar üzerine ihbar ve şikâyetler değerlendirmeye alındı.

HANGİ İŞLEMLER YAPILIYOR?

Açıklamada, iddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemlerinin yapıldığı, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlandığı belirtildi. Soruşturmanın mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.

SÜREÇ NE ANLAMA GELİYOR?

Resen başlatılan soruşturma, iddiaların doğruluğunun araştırılması; fiyatlandırma uygulamalarının mevzuata uygunluğunun incelenmesi ve gerekirse idari ya da adli yaptırımların gündeme gelmesi anlamına geliyor. Nihai karar, toplanacak deliller ve yapılacak incelemeler sonrasında verilecek.