İş dünyasının tanınmış isimlerinden Serdar Bilgili'nin ABD seyahati dönüşünde havalimanında emniyet güçlerince gözaltına alındığına dair iddialar bugün gündeme geldi.

Hızla yayılan bu söylentilerin ardından Bilgili Holding sessizliğini bozarak yazılı bir açıklama yayınladı.

"GERÇEKLE HİÇBİR İLGİSİ YOK"

Holding tarafından yapılan resmi açıklamada, haberlerin hiçbir somut bilgiye dayanmadığı ve tamamen "gerçek dışı" olduğu vurgulandı. Kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bu paylaşımların maksatlı olduğu ima edilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün gerek sosyal medya gerekse bazı internet sitelerinde, iş insanı Serdar Bilgili’nin ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındığı yönünde ortaya atılan iddialar tamamen asılsızdır. Söz konusu haberler hiçbir somut bilgiye dayanmamakta, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır."

KONU YARGIYA TAŞINIYOR

Bilgili Holding, Serdar Bilgili hakkında ortaya atılan bu iddiaların sadece bir yalanlamayla kalmayacağını, hukuki sürecin de başlatılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Bu asılsız iddiaları ortaya atan ve haberleştirenler hakkında yasal çerçevede gerekli adımlar atılacaktır" denilerek dezenformasyon yaratan kaynaklara karşı hukuki hakların kullanılacağı belirtildi.