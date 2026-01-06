9 Aralık'ta tutuklanan Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı'nın tutukluluk incelemesi yapıldı. İnceleme sonucunda 2. Sulh Ceza Hakimliği, her iki futbolcunun da tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Kararla birlikte, "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında yürütülen yargı sürecinde iki futbolcuya ilişkin mevcut hukuki durumun sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı "Futbolda Bahis Soruşturması" kapsamında, 9 Aralık'ta yapılan operasyonla iki futbolcu gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturmanın derinleşerek devam ettiği belirtiliyor.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı. Diğer şüpheliler Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük 'imza atmak' şeklinde; Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakılmıştı.