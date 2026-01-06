Küresel piyasalarda son haftalarda yüksek sesle konuşulmayan ama rakamlara net şekilde yansıyan bir hareket var. Uranyum temalı hisseler, Aralık ortasından bu yana birçok büyük endeksi geride bırakan güçlü bir performans sergiliyor. S&P 500 aynı dönemde sınırlı yükselirken, uranyum odaklı şirketlerde %15 ile %30 arasında değişen artışlar dikkat çekiyor.

Bu tablo, piyasanın perde arkasında yeni bir temayı fiyatlamaya başladığına işaret ediyor: Uranyum.

GRAFİKLER SESSİZ AMA NET KONUŞUYOR

Cameco (CCJ), Uranium Energy (UEC), NexGen Energy (NXE), Centrus Energy (LEU), Energy Fuels (UUUU) gibi uranyum odaklı şirketler son haftalarda art arda yukarı yönlü hareketler yaptı. Sektör genelinde oluşan ortalama getiri, ana endekslerin çok üzerine çıkmış durumda.

Bu durum, sadece tek bir hisseye özgü bir hareketten ziyade, sektör genelinde tematik bir para girişine işaret ediyor.

NEDEN ŞİMDİ URANYUM?

Piyasalarda uranyuma olan ilginin arkasında birkaç temel dinamik öne çıkıyor:

Nükleer enerjiye dönüş hızlanıyor



Karbon salımını düşürme hedefleri, enerji arz güvenliği ve yapay zekâ/veri merkezlerinin artan elektrik ihtiyacı, nükleer enerjiyi yeniden stratejik konuma taşıdı. ABD, Avrupa ve Asya’da yeni santral planları ve mevcut santrallerin ömür uzatımları gündemde.

Arz tarafı yıllardır yetersiz



Uzun süredir düşük kalan uranyum fiyatları nedeniyle birçok madende yatırım ertelendi. Talep tarafı yeniden canlanırken, üretimin aynı hızda artamaması ileriye dönük arz açığı beklentisini güçlendiriyor.

Finansal yatırımcı ilgisi artıyor



Fiziki uranyum tutan fonlar, ETF’ler ve tematik portföyler üzerinden sektöre yönelik pozisyonlar büyüyor. Bu da spot fiyat beklentilerini ve madencilik şirketlerinin değerlemelerini yukarı çekiyor.

PİYASA YENİ BİR HİKÂYE Mİ SATIN ALIYOR?

Altın, petrol ve bakır gibi klasik emtia hikâyelerinin yanına son dönemde “nükleer dönüşüm” teması eklenmiş durumda. Uranyum hisselerinde görülen senkronize yükseliş, piyasanın bu hikâyeyi sadece haber bazlı değil, fiyatlama bazlı da satın almaya başladığını gösteriyor.

Kısacası; ortada henüz manşetleri dolduran bir çılgınlık yok. Ama rakamlar, büyük paranın sessizce bu alana yöneldiğini söylüyor.

*Risk Notu

Uranyum hisseleri doğası gereği yüksek oynaklığa sahip. Sektör; enerji politikaları, regülasyonlar, spot uranyum fiyatı ve jeopolitik gelişmelere son derece duyarlı. Bu nedenle yükseliş trendine rağmen hareketlerin sert düzeltmelere açık olduğu unutulmamalı.