Bursa’da vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit EDIP hızlı çözümler üretmek amacıyla başlatılan ‘Başkan Bozbey Burada’ projesinin, son durağı Yıldırım ilçesi oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte ilçeye çıkarma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gün boyunca toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldi.

İlerleyen saatlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey ile görüşmek istediği öne sürülen kişi, saldırı girişiminde bulundu. Yumrukla başkana saldırmak isteyen kişi, polis ve zabıta ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Yumrukla saldırmak isteyen kişi gözaltına alındı.

İŞ BAŞVURUSU YÜZÜNDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Değirmenönü Mahallesi'nde halkı bilgilendirme toplantısında konuşma yaptığı esnada Diyarbakırlı Recep Bayram (37) ve ağabeyi Şaban Bayram (39) saldırı amaçlı kürsüye yöneldi. Bu esnada koruma polisleri araya girerek fiziki müdahaleyi sonlandırdılar. Recep Bayram'ın 2019-2024 yıllarında Chp Yıldırım ilçesinde meclis üyesi olduğu, belediye başkanından iş istediği ancak olumsuz cevap aldığı için böyle bir teşebbüste bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahısların Emniyet Müdürlüğü'nde adli kayıtlarının bulunduğu kaydedildi.

SALDIRIYA UĞRAYAN BELEDİYE BAŞKANI BOZBEY'DEN İLK AÇIKLAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, saldırı girişimine rağmen mahalleden ayrılmadı, başkanlık karavanında halkın sorunlarını dinlemeye devam etti. Vatandaşlara hitap eden Başkan Bozbey, "Mahalle halkımız üzülmesin. Muhtarımız üzülmesin. Neticede bunlarla her zaman için karşılaşabiliriz. Bunların olabileceğini düşünüyoruz. Onun için hizmetleri eşit bir şekilde sürdürmenin gayretini sürdürüyoruz. Toplumumuzdan bunlar ayıklanacak. Sizlerin destekleriyle, sizlerin sahiplenmeleriyle birlikte bu tip insanlar toplumda yer bulamayacaklar. Bunları biliyoruz. Onun için bunların ne maksatlı olduğunu, davranış gösterdiğini de çok iyi biliyoruz. Bunlar BIZIM yanımızda asla yer alamaz, yer bulumazlar böyle insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz" dedi.

