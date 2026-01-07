Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Venezuela altınlarının Çorum’daki rafineride işlendiği yönündeki iddialarla ilgili sessizliğini bozdu. Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arjantin’de düzenlenen G-7 zirvesi dönüşünde Venezuela’ya yapılan ziyaret sırasında gündeme gelen altın rafinerisi planlarının hiçbir zaman hayata geçmediğini belirterek, “Rafinerimize Venezuela’dan ne bir gram altın geldi, ne de bir gram altın gitti” dedi.

Ahmet Ahlatcı’nın aktardığına göre söz konusu süreç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Venezuela ziyareti sırasında Nicolás Maduro ile yapılan görüşmede gündeme geldi. Maduro’nun, ülkelerinde yıllık yaklaşık 270 ton altın üretildiğini, bu altınların rafinasyon için ABD, İsviçre ve İngiltere’ye gönderildiğini, ancak zaman zaman bedellerini alamadıklarını dile getirdiğini söyleyen Ahlatcı, Maduro’nun bu nedenle Venezuela’da modern bir rafineri kurulmasını istediğini ifade etti.

Ahlatcı, bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın farklı bir model önerdiğini belirterek şu çerçeveyi anlattı: Venezuela’dan çıkarılacak altınların Türkiye’ye gönderilmesi, Çorum’daki Ahlatcı rafinerisinde işlenmesi, bedelinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası üzerinden ödenmesi ve karşılığında Venezuela’ya bakliyat ile yapı malzemeleri ihraç edilmesi.

Bu görüşmeden yaklaşık 45 gün sonra Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Tarık Sami’nin Çorum’a gelerek rafineriyi yerinde incelediğini belirten Ahlatcı, ziyaretin Dışişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı yetkililerinin de bulunduğu bir heyet tarafından gerçekleştirildiğini aktardı.

Ancak Ahlatcı’ya göre bu temaslardan kısa süre sonra Venezuela’da siyasi ortam hızla değişti. Muhalefetin adaylık açıklamaları, ülkede artan iç karışıklık ve ardından uluslararası dengelerin değişmesiyle birlikte süreç tamamen rafa kalktı. Ahlatcı, bu dönemde Maduro’nun Rusya ile yaptığı anlaşmaların da planların ilerlemesini engellediğini ifade etti.

Kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve iki cumhurbaşkanının Ahlatcı ile birlikte verdiği fotoğraf üzerinden “Venezuela altınları Çorum’a geliyor” şeklinde oluşan algının gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ahlatcı, şu ifadeleri kullandı:

“İki cumhurbaşkanının ellerini omzuma koyduğu o fotoğraf üzerine böyle bir algı oluştu. Ama açıkça söylüyorum: Rafinerimize Venezuela’dan ne bir gram altın geldi, ne de buradan Venezuela’ya bir gram altın gitti.”

Ahlatcı’nın açıklamalarıyla birlikte, yıllardır tartışma konusu olan Venezuela altınlarının Türkiye’de işlendiği iddialarına da doğrudan yanıt verilmiş oldu.