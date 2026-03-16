Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin Hürmüz Boğazı’ndaki deniz varlığını artırma niyetinin olmadığını açıkladı.

Yunanistan’ın deniz angajmanının kesin bir şekilde tanımlı ve coğrafi olarak sınırlı olduğunu vurgulayan Marinakis, "Yunanistan’ın Hürmüz Boğazı içindeki operasyonlara katılması söz konusu değildir" dedi.

"YUNANİSTAN’IN BİR SAVAŞIN İÇİNE SÜRÜKLENME NİYETİ YOK"

Marinakis, Yunanistan’ın mevcut katkısının Avrupa’nın Yemen’deki Husilerin Kızıldeniz’deki faaliyetlerine yönelik olarak Avrupa öncülüğünde başlatılan Aspedis Operasyonu çerçevesinde sürdüğünü ve bunun da Kızıldeniz ile sınırlı olduğunu söyledi.

Yunanistan’ın önceliğinin uluslararası hukukun uygulanması ve diplomasiye geri dönülmesi olduğunu ifade eden Marinakis, "Yunanistan’ın bir savaşın içine sürüklenme niyeti yok" dedi.

"MÜTTEFİKLER YARDIMCI OLMAZSA, ÇOK KÖTÜ BİR GELECEKLE KARŞI KARŞIYA KALIRLAR"

Yunanistan’ın askeri operasyonlara katılmayı reddetme açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın Financial Times’a verdiği bir röportajda, NATO müttefiklerinin Hürmüz Boğazı’nın güvenliği sağlamaya yardımcı olmamaları halinde ittifakın geleceğinin "çok kötü" olabileceğini söylemesinin adından geldi.

NATO müttefiklerini küresel deniz taşımacılığı için güvenli geçişi yeniden sağlama konusunda aktif rol üstlenmeye çağıran Trump, "Müttefikler yardımcı olmazsa, çok kötü bir gelecekle karşı karşıya kalırlar" demişti.

Trump, boğazdan geçen ticaretten faydalanan ülkelerin İran’ın hücumlarına karşı güvenliğin sağlanması yükünü paylaşmasının "tamamen mantıklı" olduğunu savunmuştu.