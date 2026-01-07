TFF, 108 teknik sorumluyu bahis soruşturması kapsamında PFDK'ye sevk ettiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Profesyonel Liglerde Teknik Sorumlu olarak görev yapan ve görev yaptığı dönemlerde bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir."

108 ismin yer aldığı liste şu şekilde;