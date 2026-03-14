Açıklanan verilere göre pay piyasasındaki toplam yatırımcı sayısı 6.819.485 olarak kayıtlara geçti.

Piyasanın toplam büyüklüğü ise dudak uçuklatan 19,89 trilyon TL seviyesine ulaştı.

Bu değerin 8,42 trilyon TL’lik kısmını halka açık paylar oluştururken, 11,47 trilyon TL’si halka kapalı paylardan meydana geldi.

2026 HALKA ARZ DOSYASI: 13 ŞİRKET, 10 MİLYON KATILIMCI

2026 yılının henüz başlarında olunmasına rağmen, halka arz rüzgarı piyasayı adeta domine etti. İşte yılın ilk dönem karnesi:

• Şirket Sayısı: 13 yeni şirket borsaya "merhaba" dedi.

• Katılım: Halka arz süreçlerine toplamda 10,44 milyon yatırımcı iştirak etti.

• Ekonomik Katkı: Gerçekleştirilen halka arzlardan elde edilen toplam hasılat 17,62 milyar TL olarak gerçekleşti.

YERLİ YATIRIMCI TAHTINI KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Pay senedi sahipliğinde yerli yatırımcıların ağırlığı dikkat çekmeye devam ediyor.

Portföy büyüklüğü açısından yerli yatırımcılar 5,59 trilyon TL ile pastanın yüzde 63,22’sine sahipken; yabancı yatırımcıların payı 3,25 trilyon TL ile yüzde 36,78 seviyesinde kaldı.