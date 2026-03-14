Akbank hisselerinde kurumsal ve yabancı satışları haftaya damga vurdu. Satış tarafındaki baskı şu şekilde şekillendi:

Kaynak: Forinvest

HSBC’DEN DEVASA ÇIKIŞ

Satış listesinin başında -10.2 milyon lot net satışla HSBC yer aldı.

Kurum, toplam satışların tek başına yüzde 47,45'ini gerçekleştirerek tahtadaki en büyük baskı unsuru oldu.

BANK OF AMERİCA (BOFA) DURMUYOR

Listenin ikinci sırasında ise -6.08 milyon lot ile BofA yer aldı. İki dev kurumun toplam satışı, ilk 5 satıcının büyük çoğunluğunu oluşturdu.

İlk 5 alıcı ile ilk 5 satıcı arasındaki DENGE, -10 milyon lotluk bir negatif farkla kapandı. Bu durum, kurumsal satışların bireysel alıcılar tarafından karşılanmakta zorlandığını gösteriyor.

AYLIK KAYIP YÜZDE 18’İ AŞTI

Savaş haberlerinin tetiklediği satış dalgasıyla Akbank, haftayı 72.55 TL seviyesinden kapattı. Hissenin performans tablosu ise "kırmızı alarm" veriyor:

• Günlük Değişim: yüzde -4,22

• Haftalık Değişim: yüzde -2,03

• Aylık Değişim: yüzde -18,21 (En sert darbe bu kanalda görüldü)

• Yıllık Dip Seviyesi: Hisse, haftalık periyotta 69.3 TL'yi görerek yıllık en düşük seviyelerine çok yaklaştı.

YATIRIMCIYI NE BEKLİYOR?

Bankacılık endeksindeki genel yüzde 3,33’lük kayba paralel olarak Akbank’ta görülen bu sert geri çekilme, piyasada "güvenli liman" arayışının arttığını kanıtlıyor.

Hacmin 9 milyar TL seviyesinde kalması, satışların belli bir derinlikte yapıldığını gösterirken; teknik analizde 69.3 TL seviyesinin "psikolojik destek" olarak korunup korunamayacağı önümüzdeki haftanın ana gündemi olacak.

