Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından alınan “yürütmenin durdurulması” kararı doğrultusunda, Türkiye’de faaliyet gösteren bahis sitelerine yönelik tüm reklam ve pazarlama faaliyetleri bir sonraki bildirime kadar durduruldu.

Bu kararın ardından Trendyol 1. Lig kulüplerine gönderilen resmi bilgilendirme yazısında, Nesine markasına ait tüm reklam ve tanıtım alanlarının acilen kapatılması gerektiği bildirildi.

Kulüplere iletilen yazıda, statlarda ve yayınlara yansıyan alanlarda yer alan Nesine logolarının siyah sticker ile örtülmesi talep edilirken, kaplama işlemlerinin kulüpler tarafından organize edilmesi ve mevcut materyallere zarar verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, uygulamanın tamamlanmasının ardından, ilk iç saha maçı öncesinde kapatma yapılan alanların görselleriyle birlikte bilgilendirme yapılmasını istedi.

Ayrıca bildiride, söz konusu uygulamayı yerine getirmeyen kulüpler hakkında TFF tarafından görevlendirilen temsilciler tarafından rapor tutulacağı hatırlatıldı.

Karar kapsamında forma üzerindeki reklamlar, saha kenarı panoları, LED ekranlar, röportaj arkaları ve stat içindeki tüm görünür Nesine markalamalarının uygulamaya dahil olduğu ifade edildi.