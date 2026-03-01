TBMM Genel Kurulu, 3 Mart Salı günü haftalık mesaisine başlayacak. Meclis gündeminde Milli Parklar Kanunu'nda değişiklik öngören teklif başta olmak üzere birçok önemli düzenleme yer alıyor. İlk 13 maddesi kabul edilen kanun teklifinin görüşmelerine önümüzdeki hafta devam edilecek.

DÖNER SERMAYEYE 5 KAT ARTIRMA YETKİSİ

Milli Parklar Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ihtiyaç duyduğu hallerde görev ve hizmetleriyle ilgili döner sermayeli işletmeler kurabilecek.

Döner sermaye işletmesine tahsis edilen sermaye miktarını 5 katına kadar artırmaya ise Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Teklife göre, Milli Parklar Kanunu kapsamında korunan alanlardaki koruma hizmeti ve suçların takibi yalnızca orman muhafaza memurları tarafından değil; av ve doğa koruma memurları ile saha bekçileri tarafından da yürütülebilecek.

Kanun kapsamında el konulan tüm yapı ve tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından derhal yıkılacak veya ihtiyaç görülmesi halinde değerlendirilecek.

Milli parklarda tabii ve ekolojik dengeyi, tabii ekosistem değerini bozanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Milli parklara giriş ücretini ödemeden girdiği tespit edilenlere ise giriş ücretinin 4 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

AVCILIK CEZALARI ARTIRILIYOR

Merkez Av Komisyonu tarafından avlanmanın yasaklandığı avlaklarda avlananlara verilen idari para cezası 200 liradan 10 bin liraya çıkarılacak.

Özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı sahalar ile "Yaban hayatı koruma sahası", "Yaban hayatı geliştirme sahası" ve "Üretme istasyonu" olarak tanımlanan alanlarda avlananlara kesilen ceza ise 350 liradan 15 bin liraya yükseltilecek.

Avcılığın kontrolü, av hayvanlarının korunması, av yasaklarının takibi ve kanun kapsamında üretim yapan yerlerin denetimi Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Orman Genel Müdürlükleri tarafından yürütülecek.

Genel Kurul'da ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti arasında imzalanan Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırasının notalarla birlikte onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi de görüşülecek.

KOMİSYON VE GRUP TOPLANTILARI

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, gündemindeki konuları ele alacak. Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleştirilecek.

Önümüzdeki hafta Meclis gündemi, hem çevre ve milli parklar düzenlemeleri hem de uluslararası iş birliği teklifleri açısından yoğun geçecek.