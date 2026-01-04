Türkiye'nin promosyon ve hediyelik eşya sektörü, 2025 yılında ihracat vitesini yükselterek 500 milyon dolarlık dev bir gelire imza attı. Bir önceki yıla göre %25 artış gösteren sektörde, teknolojik ürünler ve özel tasarım hediye setleri küresel pazarın favorisi oldu.
Türkiye, promosyon ve hediyelik eşya pazarında küresel bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. PROMOTÜRK (Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Mehmet Yücetürk’ün açıklamalarına göre, sektör 2025 yılı için belirlediği yarım milyar dolarlık ihracat hedefini başarıyla yakaladı.
İhracatın Parlayan Yıldızları: Teknoloji ve Set Ürünler
Bu yılki talep artışında ürün çeşitliliğindeki değişim dikkat çekti. Klasik ürünlerin yanı sıra katma değerli ürünlere yönelim arttı:
Teknolojik Ürünler: Powerbank, akıllı aksesuarlar ve dijital ürünler bu yılın en çok tercih edilen kalemleri oldu.
Hediye Setleri: Firmaların çalışanlarına ve bayilerine yönelik hazırlattığı çoklu ürün setleri sipariş hacmini büyüttü.
Klasik Vazgeçilmezler: Ajanda, defter ve kalem setleri popülerliğini korumaya devam etti.
HEDEF Pazar: Avrupa Birliği Zirvede
Türkiye’nin hediyelik eşya ihracatında aslan payını AB ülkeleri aldı. Gelişmiş pazarların kalite ve tasarım beklentilerini karşılayan Türk üreticiler, aynı zamanda Orta Doğu ve Afrika pazarlarında da ciddi bir büyüme kaydetti. Bugün Türkiye, 100’den fazla ülkeye yılbaşı ve Noel temalı ürün ihraç ediyor.