Müzik ve eğlence dünyası bu sabah gelen haberle sarsıldı. Aralarında Hadise, Gülşen ve Deniz Seki gibi pop müziğin dev isimlerinin bulunduğu birçok sanatçının menajerliğini üstlenen Haluk Şentürk hakkında yasal işlem başlatıldı.

EVİNDEN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Halk TV kaynaklı bilgilere göre emniyet birimleri, yürütülen "uyuşturucu soruşturması" çerçevesinde sabah saatlerinde Şentürk’ün evine operasyon düzenledi.

Evinde gözaltına alınan ünlü menajerin, emniyetteki ilk işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

ŞENTÜRK'ÜN PORTFÖYÜNDE YER ALAN İSİMLER

Sektörün en tanınmış ve güçlü menajerlerinden biri olan Haluk Şentürk'ün gözaltına alınması, temsil ettiği sanatçı kadrosu nedeniyle büyük yankı uyandırdı. Şentürk'ün portföyünde şu ünlü isimler yer alıyor:

• Hadise

• Gülşen

• Deniz Seki

• Aşkın Nur Yengi

• Norm Ender

• Kamuran Akkor

Soruşturmanın kapsamı ve Şentürk'ün hukuki durumuyla ilgili detayların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.