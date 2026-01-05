MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi, yapay zeka odaklı teknoloji hisselerindeki küresel yükseliş dalgasını arkasına alarak rekor tazelemeye hazırlanıyor.

Nisan ayından bu yana küresel hissedar servetine 10 trilyon dolar ekleyen bu teknoloji çılgınlığı, gelişmekte olan piyasalar için de 2018'den bu yana en güçlü yıl başlangıcını tetikledi.

Endeks, pazartesi günü yüzde 1,2'lik artışla tüm zamanların en yüksek kapanışına doğru ilerlerken, bu yükselişin arkasındaki itici güç, Asya'nın teknoloji devleri oldu.

TSMC VE ÇİP DEVLERİ LOKOMOTİF OLDU

Yükselişin mimarı büyük oranda, Apple ve Nvidia gibi devlerin ana tedarikçisi olarak öne çıkan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) oldu.

Goldman Sachs'ın şirket için fiyat hedefini yukarı yönlü revize etmesiyle birlikte, endeksteki kazancın yarısından fazlası tek başına TSMC'den kaynaklandı.

Teknoloji rallisine katılan diğer önemli oyuncular şunlar oldu:

• Samsung Electronics

• SK Hynix

• Alibaba Group Holding

YATIRIMCILAR İÇİN "ÇEŞİTLENDİRME" FIRSATI

Gelişmekte olan piyasalar, 2025 yılında ABD borsalarına kıyasla gösterdiği üstün performansın ardından 2026'ya da hızlı bir giriş yaptı.

Doların zayıflaması ve Gana'dan Güney Kore'ye uzanan reform hareketleri, küresel fon yöneticilerinin iştahını kabartıyor.

New York merkezli Strategas'ın kıdemli stratejisti Todd Sohn, bu durumu yatırımcılar için kaçırılmayacak bir fırsat olarak değerlendiriyor:

"Bu yükseliş kesinlikle uzun zamandır bekleniyordu. Yatırımcıların çoğu şu an bu pazarlarda minimum riskle pozisyon almış durumda. Özellikle ABD'deki yapay zeka risklerini dengelemek ve portföylerini çeşitlendirmek isteyenler için bu, tahsisatları artırmak adına önemli bir fırsat."

TEKNİK UYARILAR VE JEOPOLİTİK RİSKLER

Endeks, 17 Eylül'den bu yana en uzun yükseliş serisini yakalayarak yüzde 3'lük bir yılbaşı getirisi sağladı. Değerlemeler, beklenen kazançların 13,4 katına ulaşarak beş yıllık ortalamanın (12,3 kat) üzerine çıktı.

Ancak Göreceli Güç Endeksi (RSI) ve Bollinger Bantları gibi teknik göstergeler, piyasanın "aşırı alım" bölgesinde olduğuna ve olası bir geri çekilmeye işaret ediyor.

Saxo Markets Baş Yatırım Stratejisti Charu Chanana, sürecin inişli çıkışlı olabileceği konusunda uyarıyor:

"Kısa vadede destekleyici görünüm sürüyor, ancak bu düz bir çizgide ilerleyen bir ralli olmayacaktır. Yine de küresel risk iştahı güçlü kaldığı sürece, Asya'daki yapay zeka tedarik zinciri endeksi yukarı taşımaya devam edebilir."

Öte yandan, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik hamlesi ve yaklaşan Latin Amerika seçimleri gibi jeopolitik gerilimler, yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Artan risk algısıyla birlikte altın ve dolar yükselirken, Brent petrol 60 doların altına gerileyerek enerji hisselerini baskıladı.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.