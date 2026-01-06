Yatırımcılar genellikle güvenli liman olarak altın ve gümüşe odaklansa da, İslam Memiş ezber bozan bir açıklama ile bakırın gelecekteki potansiyeline vurgu yaptı. "Sepet kültürü" vurgusunu her fırsatta yineleyen Memiş, endüstriyel dönüşümün bakırı vazgeçilmez kılacağını belirtiyor.

Bakır Neden Yükselecek?

Memiş, bakır fiyatlarındaki hareketliliğin sadece bir spekülasyon değil, küresel ihtiyaçlardan kaynaklanan bir zorunluluk olduğunu ifade ediyor. İşte öne çıkan nedenler:

Yeşil Enerji Dönüşümü: Güneş panelleri, rüzgar türbinleri ve elektrikli araçların (EV) üretiminde bakır, iletkenliği sayesinde kritik bir rol oynuyor.

Arz Sıkıntısı: Madenlerden çıkarılan bakır miktarının, hızla artan teknolojik talebi karşılamakta zorlanması fiyatları yukarı yönlü tetikliyor.

Dijitalleşme ve Altyapı: Yapay zeka veri merkezlerinden akıllı şehirlere kadar her yeni teknolojik adım daha fazla bakır kablolama gerektiriyor.

Sessiz ralli başladı: Büyük para bu “Elemente” akıyor

"Altın ve Gümüşün Yanına Mutlaka Eklenmeli"

İslam Memiş, yatırımcılara sadece tek bir enstrümana bağlı kalmamaları gerektiğini hatırlatarak şu uyarılarda bulunuyor:

"Altın ve gümüş zaten rüştünü ispatlamış emtialar. Ancak 2024 ve sonrası, endüstriyel metallerin yılı olmaya aday. Özellikle bakır, 'doktor' lakabıyla ekonominin nabzını tutar. Küresel büyüme beklentileri arttıkça bakırın değeri de artacaktır. Portföyünde %5 veya %10 oranında bakıra yer verenler, orta ve uzun vadede ciddi kazançlar elde edebilir."

Yatırımcı Ne Yapmalı?

Bakır yatırımı yapmak isteyenler için fiziksel alımın zor olduğunu hatırlatan uzmanlar, genellikle bakır fonları veya EMT (Emtia Yatırım Fonları) üzerinden bu piyasaya girilebileceğini belirtiyor. Memiş, "Düşüşleri birer alım fırsatı olarak değerlendirmek, sepeti çeşitlendirmek her zaman kazandırır," diyerek yatırımcıyı sabırlı olmaya davet ediyor.

Önemli Not: Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce profesyonel danışmanlık almanız önerilir.