The New York Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemindeki mali faaliyetlerini mercek altına alan kapsamlı bir dosya yayımladı.

Haberde, Trump'ın kamu yararını gözetmek yerine başkanlık makamını ticari bir kaldıraç olarak kullandığı ve bu sayede servetini rekor düzeyde artırdığı iddia edildi.

ASLAN PAYI KRİPTO PARALARDAN: 867 MİLYON DOLAR

NYT’nin finansal analizlerine göre Trump ailesinin en büyük gelir kapısı bu dönemde gayrimenkul değil, dijital varlıklar oldu.

Trump’ın çeşitli kripto para girişimlerinden en az 867 milyon dolar kazandığı belirtildi.

Raporda, kripto satışlarının Trump’ın bugüne kadarki en büyük tekil gelir kaynağı olduğu vurgulanırken, "Kazançların büyük bölümü gizli, gerçek rakam 1 milyar doları aşabilir" değerlendirmesine yer verildi.

KATAR'DAN 400 MİLYON DOLARLIK JET, AMAZON'DAN "BELGESEL" PARASI

Yolsuzluk iddialarının örneklendirildiği haberde, küresel şirketlerin ve yabancı devletlerin Trump’a sunduğu "hediye" niteliğindeki ayrıcalıklar dikkat çekti:

• Katar Devleti: Trump'ın başkanlık döneminde şahsi kullanımı için 400 milyon dolar değerinde bir jet tahsis etti.

• Amazon: First Lady Melania Trump hakkında çekilecek bir belgesel projesi için 28 milyon dolarlık ödeme yaptı.

• Teknoloji Devleri: X (Twitter), ABC News, Meta ve YouTube gibi devler, herhangi bir hukuki zorunluluk olmamasına rağmen Trump’a toplamda 90,5 milyon dolar "tazminat" ödedi.

SUUDİ ARABİSTAN VE UMMAN'DA ÇARKLAR DÖNÜYOR

Trump Organizasyonu'nun yurt dışı lisans anlaşmaları da ikinci dönemde hız kesmedi.

Başkanın yeniden seçilmesinin ardından; Umman’daki otel, Hindistan’daki ofis kulesi ve Suudi Arabistan’daki golf sahası projelerinden 23 milyon doların üzerinde nakit akışı sağlandığı tespit edildi.

NYT: "DEMOKRATİK MEŞRUİYET AŞINIYOR"

Gazete, Trump'ın tutumunu, görevden ayrıldığında neredeyse hiç mal varlığı bulunmayan eski Başkan Harry Truman ile kıyasladı. Trump'ın servet artışını saklamak bir yana, bunu "açıkça kutladığına" dikkat çekilen haber şu çarpıcı analizle son buldu:

"Oluşan bu yolsuzluk kültürü yalnızca kamu yararından bir sapma değil, aynı zamanda devletin demokratik meşruiyetinin aşınmasıdır. Kurumların kişisel çıkarlar doğrultusunda zayıflatılması, ABD'yi tehlikeli bir döngüye sürüklüyor."