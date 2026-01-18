Orman vasfını yitirmiş hazine arazilerinin (2B) satış sürecinde, çeşitli nedenlerle haklarını kaybeden binlerce vatandaş için yeni bir "fırsat kapısı" açıldı. Meclis komisyonundan geçen teklif yasalaştığında, müracaat edemeyen veya taksitlerini yatıramayan hak sahipleri tapularına kavuşabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ: 31 TEMMUZ

Yeni düzenlemeye göre, daha önce başvuru yapamayanlar veya başvuru yapmasına rağmen taksit ödeme şartlarını yerine getiremeyenler, 31 Temmuz tarihine kadar yeniden başvuruda bulunabilecek. Bu tarihe kadar başvuran vatandaşlar, üzerinde taşınmaz bulunan 2B arazilerinin tapusunu alma hakkını tekrar kazanacak.

ÖDEMELER TÜFE ORANINA GÖRE GÜNCELLENECEK

Hak sahiplerinin ödeyeceği satış bedelleri için yeni bir hesaplama yöntemi belirlendi. Taşınmazların satış bedeli; başvuru süresinin bitiminden itibaren ödeme yapılan güne kadar geçen süre için, TÜİK tarafından her ay belirlenen TÜFE değişim oranları toplamı kadar artırılarak hesaplanacak.

"102 BİN VATANDAŞA YENİ İMKAN"

Teklife ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Hatay Milletvekili Adem Yeşildal, düzenlemenin kapsamını şu sözlerle özetledi:

"Daha önce müracaat sürelerini kaçıran ya da taksitlerini ödeyemez hâle gelen vatandaşlarımıza yeniden müracaat ve ödeme süresi tanımlıyoruz. Bu teklif yasalaştığında, yaklaşık 102 bin vatandaşımıza önceden elde ettikleri haklarını kullanmaları için yeni bir imkân tanımış olacağız."

BUGÜNE KADAR 18 MİLYAR LİRA GELİR ELDE EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verileri, 2B uygulamasının bugüne kadarki karnesini de ortaya koydu:

Yararlanan Vatandaş Sayısı: 1 milyondan fazla.

Satılan Taşınmaz Sayısı: 700 binden fazla.

Elde Edilen Toplam Gelir: Yaklaşık 18 milyar TL.

2012 yılında çıkarılan yasa ile başlayan süreç, bu yeni ek süreyle birlikte genişleyerek devam edecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi