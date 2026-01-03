2025 yılında 126 bin 272 dolar ile tüm zamanların rekorunu kıran ancak yılı yüzde 6,3'lük değer kaybıyla 87 bin 496 dolardan tamamlayan Bitcoin, üzerindeki ölü toprağını atıyor.

Piyasalar, yeni yılın ilk işlem günlerinde gelen tepki alımlarıyla hareketlendi.

50 GÜNLÜK ORTALAMA: "TAMAM MI, DEVAM MI?"

Dünkü işlemlerde 90 bin 925 dolara kadar yükselerek ivme kazanan Bitcoin, hafta sonu işlemlerinde de bu seviyeyi koruma çabasında. Cumartesi sabahı itibarıyla işlemler 90 bin 300 dolar bandında seyrediyor.

Piyasa analistleri, Bitcoin'in teknik görünümünde kritik bir dönemece girildiği konusunda uyarıyor:

• Kritik Direnç: Yükselişin önündeki en ciddi engel, 50 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 90.900 dolar seviyesi.

• Senaryo 1 (Yükseliş): Bu seviyenin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde, ilk HEDEF 94 bin 500 dolar olarak gösteriliyor.

• Senaryo 2 (Düşüş): Olası geri çekilmelerde ise 86 bin 500 dolar güçlü bir destek noktası olarak çalışıyor.

"DİP ÇALIŞMASI TAMAMLANIYOR OLABİLİR"

Ekim ayındaki zirvesinden sonra Kasım başında 80.500 dolara kadar gerileyen BTC için analistler "dip çalışması" yorumunu yapıyor.

Son iki aydır süren yatay seyir ve yeni bir dip yapılmaması, piyasa profesyonelleri tarafından "öncü olumlu sinyal" olarak değerlendiriliyor.

Ancak tepki alımlarının henüz tam bir boğa piyasası hacmine ulaşmadığına da dikkat çekiliyor.

NEDEN YÜKSELMİYOR? "HAZİNE ŞİRKETLERİ" FAKTÖRÜ

Piyasalarda akılları kurcalayan en önemli soru ise şu: "Dolar zayıf, FED faiz indirdi, Bitcoin neden patlama yapmadı?"

Küresel borsalar ve altın gibi varlıklar FED'in faiz indirimlerinden ve zayıf dolardan pozitif etkilenirken, Bitcoin bu rüzgarı henüz arkasına alabilmiş değil. Analistler bunun sebebini iki ana faktöre bağlıyor:

• Gecikmeli Tepki: Kripto paraların makroekonomik verilere tepkisi diğer varlıklara göre gecikmeli olabiliyor.

• Kurumsal Kaygılar: Özellikle bilançosunda yüklü miktarda Bitcoin tutan "hazine şirketleri"ne (MicroStrategy vb. gibi şirketler ima edilerek) dair belirsizlikler ve riskler, kurumsal yatırımcıyı frenleyen bir unsur olarak öne çıkıyor.

Uzmanlar, 2026 yılı içerisinde mevcut ekonomik konjonktürün kripto varlıklara gecikmeli de olsa yansıyacağını öngörüyor.