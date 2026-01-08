SEC’e sunulan S-1 belgesine göre kurulması planlanan fonun adı “Morgan Stanley Ethereum Trust” olacak. ETF, Ether’i doğrudan portföyünde tutarak Ethereum fiyatını spot piyasadan birebir izlemeyi hedefliyor. Bu yapı, yatırımcılara Ethereum’a doğrudan kripto borsalarına girmeden, geleneksel piyasa araçları üzerinden erişim imkânı sunmayı amaçlıyor.

Staking Detayı Dikkat Çekiyor

Başvuru dosyasında yer alan önemli başlıklardan biri de staking modeli. Morgan Stanley, fon portföyündeki ETH’lerin bir bölümünü staking mekanizmasıyla değerlendirerek ek getiri yaratmayı planlıyor. Elde edilecek staking gelirlerinin ise yatırımcılara doğrudan dağıtılmak yerine fonun net varlık değerine yansıtılması öngörülüyor.

Kurumsal İlginin Genişlediğinin İşareti

Bu başvuru, bankanın kısa süre içinde BTC, SOL ve şimdi de ETH için ETF dosyaları sunması nedeniyle piyasalarda dikkat çekti. Morgan Stanley’nin attığı bu adım, kurumsal finans dünyasında kripto ürünlerine olan ilginin yalnızca Bitcoin ile sınırlı kalmadığını, Ethereum gibi altyapı odaklı ağlara da kaydığını gösteriyor.

Süreç Devam Ediyor

ETH ETF başvurusu, henüz ürünün onaylandığı anlamına gelmiyor. Dosya, SEC’in değerlendirme sürecine girmiş durumda. Onay sürecinin nasıl sonuçlanacağı ve ETF’nin ne zaman piyasaya sürülebileceği önümüzdeki dönemde netleşecek.

Ancak Morgan Stanley gibi küresel bir yatırım bankasının Ethereum için de devreye girmesi, piyasalarda kurumsal talebin derinleştiğine ve kripto varlıkların finansal sistem içindeki yerinin giderek güçlendiğine işaret ediyor.