Türkiye'nin, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı otoyolların özelleştirilmesine yönelik hazırlıklara başladığı öne sürüldü.

DOKUZ ÜCRETLİ OTOYOLU DA KAPSIYOR

Haberde yer alan bilgilere göre, Ernst & Young, iki köprünün işletme haklarının devrine ilişkin süreçte hükümete danışmanlık hizmeti verecek. Özelleştirme planının, söz konusu köprülerin yanı sıra en az dokuz ücretli otoyolu da kapsadığı ifade edildi.

Kaynaklar, teknik danışmanlık hizmeti için ise Kanada merkezli BTY Group'un görevlendirildiğini aktardı. Hükümetin, bu varlıkların özelleştirilmesine ilişkin resmi ihale sürecini yılın ilerleyen dönemlerinde başlatmayı planladığı belirtildi.