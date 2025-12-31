ARZUM – Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 1,2 milyar TL nakden artışla 1,8 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

AGROT – Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 2,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

FENER – Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den %400 oranında bedelli olarak 5 milyar TL nakden artışla 6,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KAYSE – Şirket sermayesinin 706 milyon TL’den %324,93 oranında bedelsiz olarak 2,3 milyar TL artışla 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

LIDFA – Şirket sermayesinin 558,4 milyon TL’den %95 oranında bedelsiz olarak 530,4 MİLYON TL artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

PATEK – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.