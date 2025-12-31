Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin özkaynaklarını güçlendirme ve büyüme stratejileri kapsamında attıkları adımlar yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. Son dönemde şirketlerden peş peşe gelen bedelli, bedelsiz sermaye artırım kararları yakından takip ediliyor. İşte Borsa İstanbul'dan sermaye artırım haberleri...
ARZUM – Şirket sermayesinin 600 milyon TL’den %200 oranında bedelli olarak 1,2 milyar TL nakden artışla 1,8 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.
AGROT – Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den %100 oranında bedelsiz olarak 1,2 milyar TL artışla 2,4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
FENER – Şirket sermayesinin 1,2 milyar TL’den %400 oranında bedelli olarak 5 milyar TL nakden artışla 6,2 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
KAYSE – Şirket sermayesinin 706 milyon TL’den %324,93 oranında bedelsiz olarak 2,3 milyar TL artışla 3 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
LIDFA – Şirket sermayesinin 558,4 milyon TL’den %95 oranında bedelsiz olarak 530,4 MİLYON TL artışla 1,1 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.
PATEK – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.