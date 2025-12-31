İnfo Yatırım tarafından paylaşılan günlük bültende şirketlerin pay alım-satım haberleri paylaşıldı. Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler pay alım-satım işlemlerini sürdürüyor. İşte paylarını geri alan şirketler..

BLUME – Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bulut tarafından 50,00 – 50,50 TL fiyat aralığından 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %25,13’e yükseldi.
DSTKFTERA Portföy tarafından 260.000 adet alış ve 6.436.943 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,10’a geriledi.
ESCAR – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 39.218 adet pay 24,06 – 24,10 TL fiyat aralığından geri alındı.
ERCB – Bulls Portföy tarafından 970.296 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %4,37’ye geriledi.
GLYHO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 450.000 adet pay 11,75 – 11,85 TL fiyat aralığından geri alındı.
IZFAS – Pusula Pardus Portföy tarafından 53,50 – 54,00 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %33,11’e yükseldi.
KMPUR – Yönetim Kurulu Başkanı Yuda Leon Mizrahi tarafından 15,62 TL fiyattan 500.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %34,18’e yükseldi.
LKMNH – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 30.000 adet pay 18,46 – 18,62 TL fiyat aralığından geri alındı.
MOGAN – Guriş Holding tarafından 8,14 TL fiyattan 200.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,15’e yükseldi.
MERCN – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 100.000 adet pay 16,00 TL fiyattan geri alındı.
MACKO – Murat İlker Demirel tarafından 32,22 – 32,42 TL fiyat aralığından 323.539 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %0,02’ye yükseldi.
MARMT – Ayşe Melike Bitlis Bush tarafından 1,66 – 1,69 TL fiyat aralığından 2.135.865 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %8,37’ye geriledi.
MARMR – Mehmet Emin Bitlis tarafından 1,66 – 1,69 TL fiyat aralığından 6.075.444 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,53’e geriledi.
MARMR – Ahmet Ertuğrul Bitlis tarafından 1,66 – 1,69 TL fiyat aralığından 6.075.444 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %20,53’e geriledi.
MARMR – Ahmet Faik Bitlis tarafından 1,66 – 1,69 TL fiyat aralığından 2.092.734 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %7,07’ye geriledi.
OFSYM – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 28.871 adet pay 68,80 – 69,45 TL fiyat aralığından geri alındı.
ORGE – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 137.419 adet pay 66,40 – 67,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
NTHOL – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 17.606 adet pay 46,66 – 47,36 TL fiyat aralığından geri alındı.
PEKGY – Pardus Portföy tarafından 159.000.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %7,78’e yükseldi.
PEKGY – Tera Portföy tarafından 163.557.340 adet alış ve 348.617.815 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %7,96’ya geriledi.
REEDR – Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral tarafından 6,70 TL fiyattan 850.000 adet C grubu pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %24,90’a yükseldi.
SUMAS – Ayşe Ekşioğlu tarafından 40.034 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %36,19’a yükseldi.
TERA – Tera Portföy tarafından 29.850.000 adet alış ve 700.000 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %6,21’e yükseldi.
TEHOL – Tera Portföy tarafından 30.005.194 adet alış ve 200.621.549 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,29’a geriledi.
TRHOL – Tera Portföy tarafından 599.602 adet alış ve 2.533.496 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %10,96’ya geriledi.
TRGYO – Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun tarafından 71,72 TL fiyattan 275.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %39,85’e yükseldi.
TATEN – Pusula Portföy tarafından 11,87 – 13,02 TL fiyat aralığından 32.076.434 adet alış ve 85.727.953 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %0,30’a geriledi.

