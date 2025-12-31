Formül Plastik’ in 40.000.000 adet payının pay başına 30,24 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi .

Z GYO’ nun 84.500.000 adet payının pay başına 9,77 TL fiyattan halka arzına SPK tarafından onay verildi .

MEYSU – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 5 – 6 – 7 Ocak’ta toplanacak.

ADEL – 3 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

ARFYE – Şirket payları 5 Ocak'ta Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

ARDYZ – Şirketin, 298,8 milyon TL’lik iş aldığı açıklandı.

ARASE – Şirket bağlı ortaklığı Aras Elektrik Perakende Satış’ın Ocak 2026 dönemi için toplam 403.872 MWh enerji satış anlaşması yaptığı, tutarın 1,2 milyar TL olduğu açıklandı.

ANELE – Finans kuruluşlarından kullanılan krediler kapsamında finans kuruluşlarının mutabakatı ile yeniden yapılandırma süresinin 30 Ocak’a uzatıldığı açıklandı.

BAHKM – Aralık ayında şirket üretim tesislerinde çıkan yangın nedeniyle üretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla Şirket tarafından Kırıkkale OSB’de üretim tesisi ve arsası bulunan Tasfiye Halinde PTD Proje Taahhüt Danışmanlık tamamının 67,6 milyon TL’ye devir alındığı açıklandı.

BIGEN – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun aşağı yönlü BBB+’(tr)’ye revize edildiği açıklandı.

BRLSM – JCR Avrasya tarafından şirketin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunun aşağı yönlü A(tr)’ye revize edildiği açıklandı.

DOGUB – Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından şirket ödemelerinin yapılması kapsamında 8,8 milyon TL borç aktarıldı.

DOHOL – DITAS’ta sahip olunan payların satış ve devrinin tamamlandığı açıklandı.

EDATA & KLRHO & SAFKR – VBTS kapsamında şirket paylarına 30 Ocak’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

EUKYO – VBTS kapsamında şirket paylarına 30 Ocak’a kadar emir paketi tedbiri getirildi.

EKGYO – Şirket ile Han Varlık kapsamında gerçekleştirilen Adana Yüreğir Cumhuriyet 1. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin ikinci oturumunun bugün gerçekleştirileceği açıklandı.

EKGYO – Şirket ile Fenerbahçe Spor Kulübü ve Akfin Gayrimenkul arasında imzalanan İş Birliği Protokolü kapsamında, İstanbul Ataşehir Kayışdağı 'nda geliştirilecek Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumunun yapıldığı ve en yüksek teklifin Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Gelirinde 9,3 milyar TL olduğu açıklandı.

GLYHO – JCR Eurasia tarafından şirketin kredi notlarının teyit edildiği açıklandı.

IDGYO – İstanbul Şile’deki İdealist Cadde projesinde yer alan bir bölümün EBEBK’e 5 yıllık kiraya verildiği, bir yıllık 309.888 TL gelir elde edileceği açıklandı.

HUNER – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

KRTEK – Filiz Ceylan Saltuk tarafından 150.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

LOGO – Şirket ile şirketin iştiraki Total Soft’un ortağı olduğu Avramos Holding arasında imzalanan 2024 yılındaki sözleşme kapsamında Avramos Holding'in Total Soft'taki payının %20'den %30'a yükselmesi işleminin 2,2 milyon euroya tamamlandığı açıklandı.

MAGEN – Şirketin, DENIZLI ve Manisa’da toplam 505 MWm kurulu güç potansiyeline sahip 9 jeotermal ruhsatın 8’inin devrinin tamamlandığı, bu kapsamda Margün Jeotermal Enerji Üretim unvanlı şirketin kurulduğu, yıllık yaklaşık 3,86 milyar kWh elektrik üretimi beklendiği, ilk 5 yılda yıllık 463 milyon dolar gelir ve 370 milyon dolar FAVÖK, sonrasında ise yıllık 405 milyon dolar gelir ve 324 milyon dolar FAVÖK, toplam YEKDEM süresi boyunca ise yaklaşık 6,4 milyar dolar satış geliri ve 5,1 milyar dolar FAVÖK potansiyeli bulunduğu açıklandı.

OZATD – Şirketin, 2 milyon dolarlık gemi tamir bakım ve onarım sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

QNBTR – 185 gün vadeli 805 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

PRKAB – TEİAŞ tarafından açılan ihalenin 934,2 milyon TL bedel ile kazanıldığı ve şirkete sözleşme daveti yapıldığı açıklandı.

PRZMA – Metin Kuru tarafından 6.750.000 adet payın Borsa’da satışı kapsamında, pay satış bilgi formunun onaylanması talebinin SPK tarafından olumlu karşılandığı açıklandı.

RALYH – Şirketin %100 bağlı ortaklığı Trio’nun 30 milyon TL’ye satılmasına karar verildiği açıklandı.

SMART – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 100 milyon TL’den 750 milyon TL’ye yükseltilmesi, tescil edildi.

SMRVA – Şirket kayıtlı sermaye tavanının 250 milyon TL’den 5 milyar TL’ye yükseltilmesi tescil edildi.

SMRTG – Bulgaristan’da güneş paneli ve hücre üretimine yönelik yaklaşık 122 milyon euroluk yatırım için şirket iştiraki Smart Solar Technologies’e öncelikli yatırımcı statüsü kazandığı, 123.270 m² arazi tapusunun devredilerek 2026 – 2029 döneminde 34 milyon Euro nakit hibe sağlanmasının kararlaştırıldığı, projede euro bazlı, 2 yıl ödemesiz ve 10–15 yıl vadeli yatırım kredisi için finansman aşamasına geçildiği açıklandı.

TRALT – Şirket ile Türkiye Maden İş Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinin başlanmasına karar verildiği açıklandı.

TATEN – Ali İbrahimağaoğlu ve Akdeniz İnşaat tarafından 67.000.000 adet payın TAS’ta pay başına 11,94 TL fiyattan satışı bugün gerçekleşecek.