Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,23 puan ve yüzde 0,25 düşüşle 14.303,07 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 82,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

EN FAZLA DÜŞEN METAL EŞYA SANAYİ OLDU

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,46 ile finansal kiralama faktoring, en fazla düşen ise yüzde 1,74 ile metal eşya sanayi oldu.

Küresel piyasalarda yatırımcıların gözü ABD ile İran arasındaki görüşmelere çevrilirken, iki ülke arasında Umman'ın aracılığında yürütülen nükleer müzakerelerin ikinci turu İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

DÜNKÜ REKORUN ARDINDAN KÂR SATIŞLARI GELDİ

Yurt içinde BIST 100 endeksi, dün gördüğü rekor seviyelerin ardından gelen satışlarla gerilerken, günün ilk yarısında en düşük 14.255,29 seviyesini görerek ilk yarıyı negatif bir seyirde tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Türkiye’deki Konut Fiyat Endeksi (KFE), ocakta aylık bazda yüzde 3,7, yıllık bazda yüzde 27,7 arttı.

Ocakta bir önceki aya göre yüzde 3,5 artan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,7 arttı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.100 puanın destek, 14.400 ve 13.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.