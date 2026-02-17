Endeksteki genel yükselişin yanı sıra, BİST 100 kapsamında işlem gören bazı hisseler performanslarıyla adeta parmak ısırtıyor. 1 Ocak – 16 Şubat 2026 dönemini kapsayan 1,5 aylık süreçte, en çok değer kazanan ilk 10 hisse şu şekilde sıralandı:

BSOKE: 31,40 TL (%92,64)

KTLEV: 40,80 TL (%90,30)

DSTKF: 987,50 TL (%77,93)

ECILC: 128,80 TL (%57,46)

GUBRF: 542,00 TL (%55,75)

KLRHO: 475,00 TL (%55,10)

ASTOR: 177,10 TL (%51,50)

FROTO: 134,30 TL (%44,95)

TOASO: 348,25 TL (%40,99)

SKBNK: 10,81 TL (%38,95)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.