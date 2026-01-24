Ocak ayının bu hareketli haftasında yatırım araçlarının performansı şu şekilde gerçekleşti:

• Gümüş (Gram): %15,20 artışla haftanın açık ara lideri oldu.

• Altın (Gram): %7,66 artışla 6.888 TL seviyesine ulaştı.

• Borsa (BIST 100): %2,56 yükselişle 12.992,71 puandan kapattı.

• Euro/TL: %1,26 değer kazanarak 50,90 TL oldu.

• Dolar/TL: %0,24 artışla 43,35 TL seviyesinde kaldı.

GÜMÜŞTEN DEV ATAK

Haftanın asıl sürprizi gümüş tarafında yaşandı. Altının gram bazındaki rekor artışı manşetleri süslerken, gümüş ons fiyatındaki küresel ralliyle birlikte %15'in üzerinde bir getiri sağladı. Endüstriyel talebin artması ve yatırımcıların altına alternatif araması, gümüşü bu haftanın en çok kazandıranı yaptı.

ALTIN VE BORSA YARIŞIN İÇİNDE

Borsa İstanbul, Fitch Ratings’ten gelen olumlu not görünümü haberleriyle 13.000 puan sınırını test etti. Gram altın ise hafta içinde 6.888 TL ile zirve tazeleyerek yatırımcısını korumaya devam etti. Döviz kurları ise (Dolar ve Euro) diğer enstrümanlara göre daha yatay ve sakin bir seyir izledi.

FONLARDA KIYMETLİ MADEN ETKİSİ

Yatırım fonları kategorisinde de durum değişmedi. En çok kazandıran fonlar, gümüş ve altındaki bu sert yükselişin etkisiyle %5,36 getiri sağlayan "Kıymetli Maden" fonları oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.