Sermaye piyasalarında işlem hacmi ve nakit akışı verileri, hisse senedi performanslarının geleceğine dair önemli sinyaller vermeye devam ediyor. Alnus Yatırım’ın haftalık bülteninde yer alan Matriks kaynaklı verilere göre, haftanın en yüksek para girişi sağlanan 10 şirketi açıklandı.

ZİRVEDE TERA VE PEKGY VAR

Haftalık bazda yatırımcı ilgisinin en yoğun olduğu hisse senedi TERA oldu. TERA, yaklaşık 634,6 milyon TL’lik para girişiyle listenin ilk sırasında yer alırken; onu 580,5 milyon TL ile PEKGY takip etti.

DEV ŞİRKETLER PARA AKIŞINDA YARIŞIYOR

Borsa İstanbul’un lokomotif şirketleri olan THY, Tüpraş ve Aselsan da nakit akışında üst sıralardaki yerlerini korudu. İşte haftalık en yüksek para girişi olan ilk 10 şirket (Bin TL bazında):

TERA: 634.584 TL

PEKGY: 580.524 TL

THYAO: 504.291 TL

TUPRS: 495.887 TL

ASELS: 450.542 TL

TCELL: 400.480 TL

TEHOL: 325.113 TL

KCHOL: 253.670 TL

MGROS: 253.177 TL

ASTOR: 161.740 TL

SEKTÖREL DAĞILIM DİKKAT ÇEKİYOR

Para girişi verileri incelendiğinde; ulaşım, enerji, perakende ve savunma sanayi sektörlerinin yatırımcılar tarafından ağırlıklı olarak tercih edildiği görülüyor. Özellikle THYAO ve TUPRS gibi devlerin 500 milyon TL bandına yaklaşan girişleri, kurumsal yatırımcı iştahının devam ettiğine işaret ediyor.

Perakende devlerinden MGROS ve enerji sektörünün güçlü ismi ASTOR da listenin ilk 10’unda yer alarak dikkat çeken diğer hisseler oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.