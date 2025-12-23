Altın piyasası, 2025 yılının son günlerinde tarihi bir ralliye imza atarak tüm zamanların zirvesini test ediyor. Gram altının 6.100 TL barajını aşması ve ons altının 4.500 dolar sınırına dayanmasıyla birlikte yatırımcılar "fırsat mı, yoksa risk mi?" ikilemine düştü. Piyasa uzmanları ise yatırımcıyı uyararak, teknik göstergelerin "aşırı ısındığını" ve sert bir düzeltme hareketinin kapıda olduğunu belirtiyor.

İşte 23 Aralık 2025 itibarıyla piyasalardaki son durum ve uzmanların kritik uyarıları:

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI (23 ARALIK 2025)

Haftanın ikinci işlem gününde altın, jeopolitik gerilimler ve Fed beklentileriyle yeni rekorlar kırdı.

"DÜZELTME BU SEVİYELERDEN GELEBİLİR"

Analistler, altının son bir ayda sergilediği %6,5'lik yükselişin ardından piyasada bir "yorgunluk" başladığına dikkat çekiyor. Özellikle teknik analizlerde RSI (Göreceli Güç Endeksi) değerlerinin 80-90 bandına çıkması, piyasanın "aşırı alım" bölgesinde olduğunu kanıtlıyor.

Uzmanların Uyarı Başlıkları:



Kâr Realizasyonu: Büyük fonların ve kurumsal yatırımcıların zirve seviyelerden satışa geçmesi (kâr realizasyonu), fiyatları aniden aşağı çekebilir.

Psikolojik Direnç: Ons altında 4.500 dolar, gram altında ise 6.200 TL seviyeleri çok güçlü psikolojik dirençler olarak görülüyor. Bu seviyelerin üzerinde kalıcı olunamaması durumunda teknik bir geri çekilme kaçınılmaz görünüyor.

Jeopolitik Fiyatlama: ABD-Venezuela gerilimi ve Rusya-Ukrayna hattındaki ateşkes reddi açıklamaları fiyatları şişirdi. Bu gerilimlerde yaşanacak en ufak bir yumuşama, "balonun" sönmesine neden olabilir.

Piyasa Analistlerinin Ortak Görüşü: "Şu anki seviyelerden tüm birikimle altına girmek 'trenin son vagonuna binmek' riskini taşıyor. Sağlıklı bir yükseliş için fiyatların 5.800 - 5.900 TL bandına doğru bir düzeltme yapması beklenmeli."

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Uzmanlara göre strateji, yatırımın vadesine göre belirlenmeli:

Kısa Vadeliler: Şu anki seviyeler oldukça riskli. Sert bir düşüşte terste kalma ihtimali yüksek. "Düzeltme bu seviyelerden" uyarısını dikkate alarak nakitte beklemek mantıklı olabilir.

Orta ve Uzun Vadeliler: 2026 yılı için gram altında 7.500 TL, ons altında ise 5.000 dolar hedefleri hala geçerliliğini koruyor. Ancak uzmanlar, tek seferde alım yerine kademeli alım (fiyat düştükçe parça parça toplama) yöntemini tavsiye ediyor.

Özetle: Altın halen 2025'in şampiyonu konumunda olsa da, zirvede nefeslenmek isteyebilir. Uzmanlar, "Panikle en tepeden almayın, düzeltmeyi fırsat olarak kullanın" mesajını veriyor.

Haberde yer alan bilgiler piyasa verileri ve analist görüşleri olup, yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilmemelidir.