Piyasalarda uzun süredir beklenen iyileşme sinyalleri somutlaşmaya başladı. Ekonomi yönetiminin uyguladığı kararlı sıkı para politikası ve mali disipline yönelik net mesajların, yabancı yatırımcı nezdinde karşılık bulduğu görülüyor.

Risk primindeki bu sert düşüşün piyasalara iki kritik etkisi olması bekleniyor:

• Ucuz Finansman: Hem devletin hem de özel sektör şirketlerinin dış borçlanma maliyetleri belirgin şekilde düşecek.

• Kolay Erişim: Uluslararası piyasalardan fon bulmak daha kolay ve elverişli koşullarda gerçekleşecek.

ANALİSTLERİN YENİ BEKLENTİSİ: NOT ARTIRIMI KAPIDA

Ekonomistler, CDS'lerdeki bu rekor düşüşü sadece bir başlangıç olarak yorumluyor.

Risk algısındaki bu iyileşmenin, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının radarına gireceği kesinleşti.

Piyasadaki hakim görüş; mevcut tablonun korunması halinde, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin kredi notunda bir artış veya görünümde "pozitif" revizyonların gelmesinin sürpriz olmayacağı yönünde.

CDS NEDİR?

CDS (Credit Default Swap), bir ülkenin borçlarını geri ödememe riskine karşı yapılan bir tür sigortadır.

• CDS Yüksekse: Ülke riskli görülür, borçlanma faizi artar.

• CDS Düşükse: Ülkeye güven yüksektir, yatırımcı daha ucuza borç verir.