Türkiye ekonomisinin makro dengelerindeki iyileşme, doğrudan yabancı yatırım rakamlarına da pozitif yansıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ocak-Kasım dönemine ilişkin güncel yatırım verilerini paylaşırken, gelecek projeksiyonuna dair kritik mesajlar verdi.

YATIRIM TUTARI 14,4 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Paylaşılan verilere göre, doğrudan yabancı yatırımlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 27,6 artış kaydederek 12,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış bazda bakıldığında ise toplam doğrudan yatırım tutarının 14,4 milyar dolar seviyesine yükseldiği bildirildi.

2026 BEKLENTİLERİ: DAHA DESTEKLEYİCİ BİR KONJONKTÜR

Önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri aktaran Yılmaz, 2026 yılına dair iyimser bir tablo çizdi. Yılmaz, yeni dönem beklentilerini şu sözlerle ifade etti:

"2026 yılında dış konjonktürün büyüme ve enflasyonla mücadele açısından daha destekleyici olmasını, yürüttüğümüz reformların yatırım ortamına olumlu katkı sağlamaya devam etmesini bekliyoruz."

CARİ AÇIKTA "YAPISAL DÖNÜŞÜM" HEDEFİ

Cevdet Yılmaz, cari açığın finansmanında uluslararası yatırımların payını artırmayı temel HEDEF olarak belirlediklerini kaydetti. Bu doğrultuda kullanılacak stratejik araçlar ise şöyle sıralandı:

Enerji: Dışa bağımlılığı azaltan yerli ve yenilenebilir enerji yatırımları.

Ar-Ge ve Sanayi: Ar-Ge odaklı üretim ve katma değeri yüksek sanayi projeleri.

İhracat: Cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşme sağlayacak ihracat hamleleri.

Yılmaz, bu hamlelerin cari dengede yapısal bir dönüşümü sağlayacağını ve Türkiye’nin yatırım cazibesini artıracağını vurguladı.