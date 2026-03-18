Borsa kapanışı yüzde 0,78'lik düşüş ile 13.115,13 puandan yaparken, yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.

Yükselen hisseler şu şekilde oldu;

QNBFK: Yüzde 10,00

BAHKM: Yüzde 9,99

MARKA: Yüzde 9,97

NETCD: Yüzde 996

FZLGY: Yüzde 9,96

Düşen hisseler ise şu şekilde;

NUHCM: Yüzde -10,00

EFOR: Yüzde -9,99

ENSRI: Yüzde -9,99

KLRHO: Yüzde -9,94

BESTE: Yüzde -9,65

BORSA HAKKINDA YATIRIMCI GÖRÜŞLERİ VE YORUMLARIN YER ALDIĞI FORUM SAYFASINA BURADAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.