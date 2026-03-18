KAP’a yapılan açıklamada, bağımsız denetimden geçen finansal tablolara göre şirketin vergi sonrası 37.472.653 TL net dönem zararı yazdığı belirtildi. Yasal kayıtlara (VUK) göre hazırlanan tablolarda ise 11.198.160,22 TL net dönem zararı bulunduğu, bu nedenle dağıtılabilir bir kâr oluşmadığı ifade edildi.

GEÇMİŞ YIL ZARARLARI MAHSUP EDİLECEK

Şirket yönetimi ayrıca, 2025 yılı net dönem zararı ile birlikte toplam 157.318.134,96 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararının mahsubu konusunu da gündeme aldı. Bu mahsup işlemlerinin, piyasadaki gelişmeler doğrultusunda ilerleyen dönemlerde değerlendirilmesine karar verildiği bildirildi.

