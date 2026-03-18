Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, şirketin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; 294.204.950 TL olan mevcut çıkarılmış sermayesini, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 850.000.000 TL’ye yükseltme kararı aldığı belirtildi.

ARTIRIMIN KAYNAKLARI NETLEŞTİ

Toplamda 555.795.050 TL tutarındaki bedelsiz artırımın kaynakları şu şekilde detaylandırıldı:

166.515.830 TL: Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından,

42.000.000 TL: Paylara İlişkin Primlerden,

347.279.220 TL: Olağanüstü Yedeklerden karşılanacak.

SPK ONAYI BEKLENİYOR

Şirket, 18 Mart 2026 (bugün) itibarıyla E-Başvuru sistemi üzerinden SPK’ya müracaatını tamamladı. Kurulun onay vermesi durumunda, Frigo-Pak yatırımcıları ellerindeki hisse miktarının yaklaşık 1,88 kat artışına şahitlik edecek.

